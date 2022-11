Este fue el regalo que Ariana Grande le dio a la Comunidad LGBT+ en Florida

El apoyo de Ariana Grande es muy significativo, además de que ella siempre ha dicho de manera pública que está a favor de la comunidad LGBT+, en especial en los estados en donde se aprobaron leyes que perjudiquen y se vulneren los derechos de este grupo.

Este mes TransSOCIAL abrirá dos centros de apoyo en el estado de Florida con el cual cuentan con el respaldo económico de Ariana Grande.

La organización sin ánimos de lucro lanzó un comunicado en donde especifican que también tienen el apoyo de McKenzie Project, proyecto de personas afroamericanas, transgénero, del sur de Florida.

Esta organización es dirigida por transgénero con el fin de apoyar a la comunidad LGBT+ y además estos dos centros tienen como objetivo que tengan los recursos y asesoramientos para ayudar a la población de Florida.

TransSocial ya tiene seis años como proveedora de servicios de apoyo a las personas trans del estado, como la orientación en varios procesos como el cambio de nombre al igual que referencias médicas y legales.

TransSOCIAL

Miami Joy& Liberation Center es el primer centro que este jueves 10 de noviembre se inaugura, en cuanto al segundo, que lleva por nombre, Dania Beach Joy% Liberation Center abrirá sus puertas el próximo sábado.

Los dos espacios de los cuales la comunidad trans podrá asistir contaron con el apoyo de Ariana Grande a través del “Fondo para la protección y Defensa de la Juventud Trans”.

La productora y compositora de 29 años ayudó a la contribución de las donaciones, los cuales lograron obtener USD 1.5 millones, y va a beneficiar a 18 organizaciones de EEUU.

Las subvenciones de organizaciones como Viiv Healthcare Positive Action, Destination Tomorrow, Transgender Strategy Center y The Miami Foundation también ayudaron a financiar los dos nuevos centros.

TransSocial fue creado por Morgan y Ashley Mayfaire con el fin de ofrecer ayuda a la población LGBT+ que necesitaran más apoyo y a su vez muchos de ellos han asistido a estos centros para conocer los procesos por los cuales deben de realizar el cambio de nombre y género en el carné de conducir.

El 29 por ciento de las personas transgénero que viven en Florida están en la pobreza en comparación con la media nacional, que es del 12 por ciento.

Las promotoras de las organizaciones dijeron que es casi imposible que contraten a una persona transgénero si su nombre o su género no coincida con los que están señalados en sus documentos originales.

Además, una de las cosas que brinda TransSOCIAL es el entrenamiento de sensibilidad cultural LGBT+ con el fin de capacitar a las personas de poder saber cómo dirigirse a estas.

En esta formación ven desde una introducción a las identidades Trans, creación de un espacio de acogida y brindar atención segura y reafirmante.

También lo que hacen es dar referencias a proveedores de solicitud médica y salud, con alojamiento que son amigables con las personas trans como: peluqueros, dentistas, agentes inmobiliarios, tiendas minoristas y vendedores en línea.

Hay otras organizaciones que ayudan a la comunidad como: Equality Florida Trans Action, Lambda Living / Jewish Community Services, National Center for Transgender Equality, College Guide & Scholarships for LGBTQ Students, LGBTQ+ and Addiction: Causes, Resources & Treatment, Southern Legal Counsel, SunServe Transgender Services, The Pride Center at Equality Park, Pridelines South Florida, Compass Community Center of the Palm Beaches, Care Resource, Transgender Law Center, Name Change Forms & Guides: Florida Name Change, entre otras.

