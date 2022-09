La reacción de Amber Heard al enterarse de que Johnny Depp está en pareja con unas de sus abogadas

Johnny Depp y Amber Heard en su mediático juicio (Reuters)

Tras el escandaloso juicio con Amber Heard, Johnny Depp está en pareja con una de sus abogadas. El actor, de 59 años, mantiene una relación romántica con Joelle Rich, la letrada que participó en su defensa durante el juicio por difamación contra el tabloide The Sun que se celebró en Reino Unido el año pasado.

Heard ya está al tanto de las novedades en la vida privada del intérprete y al parecer mucho no le importó.

La noticia de que su ex marido esta en pareja con una sus defensoras le fue indiferente a Heard, según personas cercanas a la actriz. “Amber no le está prestando atención a Johnny ni a su vida personal. A ella no le importa con quién sale él y solo quiere seguir adelante con su vida”, reveló un amigo de la actriz a Entertainment Tonight.

De esta manera, quedó en claro que Heard no está focalizada en el vida sentimental de su ex marido, sino en la reconstrucción de su vida y su carrera profesional.

A diferencia de Depp, Amber no la ha pasado nada bien. Después de perder el juicio los contratos han comenzado a escasearle y el dinero se ha convertido en un problema, pues a pesar de los proyectos en los que ha participado, su pequeña fortuna no le alcanza para cubrir los 10 millones de dólares que debe pagar a su ex esposo.

Recientemente, HBO se estrenó el documental “Johnny vs Amber: The US Trial”, donde se puede ver el detrás de escena del polémico juicio.

La abogada Joelle Rich (frente), nueva pareja de Depp (REUTERS)

Una fuente le reveló a la revista People que la estrella de Hollywood está en una relación con Rich, quien formó parte de su equipo legal en el juicio contra el diario The Sun, en Reino Unido, por tildarlo de “golpeador de esposas”.

La revista People y Fox News citan fuentes cercanas al actor estadounidense que confirman el romance, aunque matizan que no es “seria”, con la abogada, que a su vez está divorciándose de su marido y padre de sus dos hijos.

Si bien Rich formó parte de la defensa del intérprete en el litigio en Londres, no trabajó en el último juicio celebrado en EEUU y que enfrentó a Depp con Heard en un caso que fue retransmitido por televisión y ocupó titulares en todo el mundo.

Aún así, la abogada acompañó a Depp durante las vistas orales celebradas en Fairfax (Virginia, EEUU) y fue vista hablando con el actor o fumando en las inmediaciones de la corte y del hotel en el que se alojaba, según señala Fox News

Durante este juicio también surgió otro rumor que insinuaba una relación entre el actor y la abogada que le representaba en el caso, Camille Vasquez, lo que ella negó insistentemente y calificó de sexista.

El actor Johnny Depp y su abogada Camille Vasquez (Reuters)

Por su parte, Rich, de 59 años, trabaja para el bufete Schillings, encargado de representar a Depp en su juicio contra el diario The Sun y que la corte falló en beneficio de la publicación.

En el juicio en Virginia, la sentencia, emitida por unanimidad del jurado el pasado 1 de junio, sostiene que tres frases escritas por Heard en un artículo de opinión publicado en 2018 por el diario The Washington Post difamaban a Depp, aunque también el actor difamó en una ocasión a su ex mujer a través de su entonces abogado. Ella deberá pagar diez millones de dólares y él dos, pero por el momento ambos han apelado las sentencias.

La actriz Amber Heard y sus abogados Elaine Bredehoft y Benjamin Rottenborn tras la sentencia (Reuters)

El 21 de julio, Heard presentó un recurso de apelación al fallo en los tribunales de Fairfax. “Creemos que el tribunal cometió errores que impidieron un veredicto justo y consistente con la Primera Enmienda”, informó el equipo de relaciones públicas de la actriz.

Elaine Bredehoft, abogada de la actriz, afirmó que su clienta no tiene el dinero para pagarle a su ex.

