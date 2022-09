Andrea Legarreta ya se ha imaginado fuera de Hoy: “Podría estar en otro lugar”

Legarreta es parte de la emisión desde que se llamaba "Hoy mismo" (Foto: Getty Images) (Foto: Instagram/@programahoy)

El programa Hoy se ha convertido en el matutino más longevo en la televisión mexicana con 24 años al aire a través de la señal de Televisa. Por sus emisiones a través de los años han desfilado diferentes figuras del espectáculo, como Talina Fernández, Laura Flores, Ernesto Laguardia, Juan José Ulloa, Silvia Lomelí, Martha Carrillo y Alfredo Adame.

Sin embargo, la conductora más emblemática del programa ha sido Andrea Legarreta, quien se ha mantenido como parte del cuadro de presentadores del programa de revista desde sus inicios y hasta a la acutalidad, con algunas breves pausas.

Pese a los cambios en el elenco, la esposa de Erik Rubín se ha mantenido a cuadro en el matutino con mayor audiencia en la televisión mexicana, sin embargo, la también actriz se visualiza brillando en otro espacio, lejos de la pantalla que le ha dado proyección todos estos años.

Andrea Legarreta cumplió 51 años, y en el programa lleva más de dos décadas (Foto: Instagram/@andrelegarreta)

La famosa de 51 años confesó que está dispuesta a ingresar a otro proyecto en algún otro espacio, pues considera que podría aportar mucho a una emisión distinta a Hoy. Pese a que siempre se ha mostrado agradecida por su permanencia en el show producido por Andrea Rodríguez, Legarreta confesó que se encuentra abierta a poder trabajar en otro espacio.

Fue en un reciente encuentro con los reporteros a las afueras de la televisora de San Ángel donde la madre de las adolescentes Mía y Nina destacó que no se limita a sólo trabajar en la emisión donde comparte cuadro con Galilea Montijo, Raúl Araiza, Paul Stanley y Andrea Escalona.

“Yo siempre estoy como abierta a lo que venga, mi frase favorita es ‘un día a la vez’ uno nunca sabe en dónde va a estar más adelante”, expresó. La actriz de Vivan los niños recalcó que se considera apta para desempeñarse con éxito en otra producción y aportar varias cosas, como lo ha estado haciendo estos años en Hoy.

Junto a su esposo Erik ha pensado incursionar en proyectos digitales (Foto: @andrealegarreta/Instagram)

“Hoy por hoy estoy aquí en el programa, de pronto puedo estar en otro lado. Me veo capaz de estar en otro sitio, de brillar, aportar, aprender”. Durante su conversación, la titular de la emisión recalcó sentirse valorada y agradecida con la producción que la ha convertido en el rostro emblema del programa.

“Sí me veo en otro lugar sin duda, hoy por hoy estoy muy agradecida de que, además ha sido parte de mi vida este programa y que todavía sigan considerándome para estar, pues es para mí un honor, es un lujo y hay que agradecerlo y valorarlo”, añadió.

Sin embargo, de experimentar en otro formato televisivo, Legarreta explicó que no sería en otro morning show, pues pese a que en algún momento llegó a considerarlo, ahora piensa diferente.

Legarreta junto a Galilea Montijo y "El negro" Araiza son los rostros más emblemáticos de Hoy (Foto: Instagram/@programahoy)

“En realidad no, en algún tiempo pensé que estaría padre, pero mientras más pasan los años más me doy cuenta. Yo soy como ‘Jaimito, el cartero’, más años tengo y me gusta evitar la fatiga”.

Además, destacó la labor de los productores de televisión, desempeño que, consideró, está fuera de sus capacidades. “No sería lo que yo haría, me parece admirable lo que hacen los productores de los shows de la mañana en irse acoplando y adaptando en lo que pide la gente, me parece que debe de ser muy complicado”.

Pero más allá de los foros de televisión y los productos de entretenimiento en formato regular, Legarreta apostaría por producir teatro y proyectos digitales.

“Sí está en mis planes de repente producir otras cosas, puede ser asociarnos en teatro, Erik y yo de pronto tenemos unas ideas también para las plataformas. Cuando te dedicas a esto la imaginación te da para mucho, las ganas de crecer y no estancarte también dan para mucho”, concluyó.

