Cesia se disculpó con Myriam Montemayor por imitar su forma de cantar

Cesia compartió que ya habló con Myriam acerca de sus supuestas burlas a cómo canta y se disculpó por ello (Fotos: Instagram @cesia_saenzoficial// @myriammontecruz_)

Luego de que Cesia imitó a Myriam Montemayor cantando Como la flor de Selena, la ganadora de La Academia 20 años se disculpó con su madrina, según compartió a través de sus redes sociales.

Hace unos días se hizo viral un video en el que Cesia imitaba a Myriam durante una transmisión en vivo que hizo con Nelson y Rubí. Aunque los cantantes dijeron que la forma en que su madrina había modificado la canción Como la flor era algo “icónico”, algunos internautas los acusaron de estarse burlando de Montemayor.

A partir de entonces trascendió que la primera ganadora de La Academia habría dejado de seguir en redes sociales a Cesia, Rubí y Nelson, incluso algunos señalaron que posiblemente también los habría bloqueado.

Desde que ganó "La Academia 20 años" esta ha sido la primera controversia de Cesia (Foto: Instagram / @laacademiatv - TVAzteca)

Luego de diferentes reacciones por parte de los implicados en esta controversia, Myriam aclaró que no seguía a sus ahijados en redes sociales porque ellos no tenían acceso a éstas, por lo que nunca los dejó se seguir y tampoco los bloqueó.

Fue por ello que Cesia compartió a través de su cuenta de Twitter que ya habló con Montemayor y aclaró todo lo sucedido, disculpándose por haberla imitado y pidiéndole que hicieran de sus interpretaciones de Como la flor algo viral.

“Ya le escribí a la madrina y le pedí perdón, pensé que a ella también le iba a causar gracia jaja ya le dije que se nos una también que nuestro fandom se una el icónico *como la flor* no es en son de burla hacia ella, ya le dije qué hay que hacerlo un meme viral @MyriamMonteCruz”, se lee en su mensaje.

Los fans de Cesia aplaudieron su actuar frente a esta polémica, pues apuntaron a que, pese a que no buscó ofender a Myriam con su imitación, habría hecho lo mejor disculpándose y hablando directamente con la cantante.

“Tus fans siempre vamos a estar de tu lado, todos somos humanos y no sabemos como lo van a tomar las otras personas”, “No todo mundo entiende a mentes brillantes”, “No cambies porque tú personalidad fue la que nos hizo amarte”, fueron algunas de las reacciones al tuit de la hondureña.

Qué sucedió entre Cesia y Myriam Montemayor

Hace unos días, mientras Cesia, Rubí y Nelson hacían una trasmisión en vivo, la ganadora de la más reciente generación de La Academia comenzó a cantar Como la flor de Selena Quintanilla, pero al estilo de Myriam, el cual desde hace 20 años ha sido motivo de burlas.

Y es que ya que Montemayor canta entre suspiros y susurros la canción, ha causado reacciones encontradas entre el público del reality, inclusive entre sus excompañeros de generación.

Mientras Cesia cantaba, Myriam entró a la transmisión, pero no hizo comentario alguno ni respondió a los saludos que sus ahijados le estaban enviando, desde ese momento trascendió que se habría molestado por la forma en que la hondureña la estaba imitando.

Algunos internautas apuntaron a que esta no es la primera vez que Myriam se habría molestado con algún colega debido a que la imitan, pues recientemente Estrella Veloz también tuvo que disculparse (Foto Instagram: @myriammontecruz)

Luego de que trascendió que Montemayor habría dejado de seguir a los jóvenes, Cesia comentó en otra transmisión en vivo que lamentaba la reacción de su madrina, pues su intención no fue molestarla ni ofenderla. “Yo no le hice nada a Myriam, yo estaba cantando, y si se enojó por algo infantil, pues cada quien toma las cosas como quiere, yo no lo hice con mala intención, yo ni sabía”, dijo la cantante.

Fue entonces que la ganadora de la primera generación reveló que no dejó se seguir a sus ahijados en redes sociales, pues antes no lo hacían ya que ellos no tenían acceso a éstas. “La realidad es que no los seguía, porque ellos no tenían acceso a sus redes, entonces no den por hecho, ni se crean de todo lo que dicen”, escribió Montemayor en Twitter.

