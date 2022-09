“Ni se crean”: Myriam de La Academia confesó por qué no sigue a Cesia, Nelson y Rubí

Los ahijados de la cantante "perdieron" el follow Foto: Getty Images) (Foto: CUARTOSCURO) (Fotos: Instagram/@soynelsoncarreras/@iamrubiig)

A más de dos semanas de la final de La Academia: 20 años, los finalistas y las personalidades relacionadas al reality siguen dando de qué hablar, pues Myriam Montemayor ya explicó la realidad sobre las cuentas de Instagram de sus “ahijados”, es decir, Cesia, Nelson y Rubí.

En días anteriores, se difundió que la ex académica había dejado de seguir e incluso bloqueado en Instagram a los jóvenes cantantes, por lo que los fans comenzaron a especular sobre todo tipo de rivalidades y enemistades, haciendo referencia a una transmisión en vivo en la que cantaron Como la Flor, de Selena Quintanilla.

Al respecto, la ganadora de la primera generación de La Academia mencionó que ni siquiera seguía a los concursantes, pues ellos no tuvieron acceso a sus redes sociales durante la temporada conmemorativa por los 20 años del concurso.

Me escriben para preguntarme, que porqué dejé de seguir a mis ahijados, la realidad es que no los seguía, porque ellos no tenían acceso a sus redes, entonces no den por hecho, ni se crean de todo lo que dicen. — Myriam Montemayor (@MyriamMonteCruz) September 2, 2022

Así lo expresó la cantante en su cuenta de Twitter: “Me escriben para preguntarme, que por qué dejé de seguir a mis ahijados, la realidad es que no los seguía, porque ellos no tenían acceso a sus redes, entonces no den por hecho, ni se crean de todo lo que dicen.”

Fue durante una transmisión en vivo que los seguidores de Cesia le hicieron ver que su madrina ya no la seguía, al respecto, ella lo verificó y dijo que no tenía idea de por qué había tomado esa actitud.

“No me había fijado que de verdad la madrina me dejó de seguir, pero no creo que se haya enojado por algo así porque no fue con mala intención (...) Yo no le hice nada a Myriam, yo estaba cantando, y si se enojó por algo infantil, pues cada quien toma las cosas como quiere, yo no lo hice con mala intención, yo ni sabía”.

Cesia aseguró que la situación no ameritaba ofenderse (Foto: Twitter/@LaAcademiaTV)

Cesia externó que lo que ella hizo durante la transmisión en vivo con sus compañeros sólo fue cantar Como la flor y que su madrina pudo haber tomado con humor ese momento, asegurando que ella no lo hizo con la intención de que se sintiera ofendida o para que se molestara con ellos.

En ese sentido, la ganadora de La Academia 20 años comentó que si estuviera en el lugar de Myriam, lo hubiera tomado con humor, pues es la forma “madura” de reaccionar ante este tipo de situaciones.

“Dejó de seguir a Rubí y a Nelson, si a mí me hubieran hecho eso, hasta hubiera hecho un video a dueto porque hasta es chistoso, porque no fue una manera de burlarnos de ella, ustedes saben que nosotros somos bien comediantes, pero bueno, yo lo hubiera tomado de manera madura y me hubiera reído”.

La joven cantante explicó eso respecto a la interpretación de Como la flor porque fue la canción de Selena Quitnanilla que cantó en la más reciente edición del reality, pero hubo comentarios donde se aseguró que lo había hecho “en susurros”.

Así respondió Myriam Montemayor a Toñita (Foto: Twitter)

Cesia entonces interpretó de la misma forma Como la flor durante una transmisión en vivo que hizo con Nelson y Rubí. Cuando terminó de cantar, se dieron cuenta de que Myriam había entrado a verlos y la saludaron, pero no hubo respuesta de ella.

En ese momento, Nelson propuso terminar el InstaLive, pero en ese instante, ya habían “perdido” el supuesto “Follow” de Montemayor, su madrina. Esta no es la primera vez en que esta cantante es imitada por alguno de sus colegas, pues pues recientemente su compañera de generación, Estrella Veloz, se burló de la forma en que canta, esto durante una reunión de exacadémicos a la que ganadora de la primera generación no asistió.

