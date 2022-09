No solo Toñita: Myriam ya también tuvo problemas con Cesia

Myriam posiblemente se molestó con los ex académicos Foto:@TvAzteca)

Luego de que Myriam Montemayor bloqueó a Cesia de sus redes sociales, así como a otros finalistas de La Academia 20 años, la ganadora de la más reciente generación reaccionó al actuar de su “madrina” y comentó que ella hubiera reaccionado de forma “madura”.

El pasado 30 de agosto trascendió que Myriam Montemayor dejó de seguir en Instagram a Cesia, Nelson y Rubí luego de que los tres cantantes hicieran una trasmisión en vivo en la que hicieron una pequeña parodia de la forma en que su madrina canta.

Debido a esta polémica, cuando la noche del 31 de agosto Cesia hizo una transmisión en vivo, sus seguidores le preguntaron sobre su opinión sobre que ahora está bloqueada por Myriam, a lo que ella respondió:

“No me había fijado que de verdad la madrina me dejó de seguir, pero no creo que se haya enojado por algo así porque no fue con mala intención (...) Yo no le hice nada a Myriam, yo estaba cantando, y si se enojó por algo infantil, pues cada quien toma las cosas como quiere, yo no lo hice con mala intención, yo ni sabía”.

Cesia imitó a Myriam en su forma de cantar "Como la flor", pero también le expresó su cariño cuando se dio cuenta de que la había visto (Foto Instagram: @laacademiatv)

Cesia externó que lo que ella hizo durante la transmisión en vivo con sus compañeros sólo fue cantar Como la flor y que su madrina pudo haber tomado con humor ese momento, asegurando que ella no lo hizo con la intención de que se sintiera ofendida o para que se molestara con ellos.

Aunado a ello, la ganadora de La Academia 20 años comentó que si estuviera en el lugar de Myriam, lo hubiera tomado con humor, pues es la forma “madura” de reaccionar ante este tipo de situaciones.

“Dejó de seguir a Rubí y a Nelson, si a mí me hubieran hecho eso, hasta hubiera hecho un video a dueto porque hasta es chistoso, porque no fue una manera de burlarnos de ella, ustedes saben que nosotros somos bien comediantes, pero bueno, yo lo hubiera tomado de manera madura y me hubiera reído”

Por qué Myriam dejó de seguir a Cesi, Rubí y Nelson

Durante La Academia 20 años Myriam fue parte del Medley de Selena, iniciando con la interpretación de Como la flor, pero surgieron varios comentarios ya que lo habría hecho de forma diferente, hablando entre susurros y cantando, algo que hizo mientras ella también fue concursante del reality.

Cesia entonces interpretó de la misma forma Como la flor durante una transmisión en vivo que hizo con Nelson y Rubí. Cuando terminó de cantar, se dieron cuenta de que Myriam había entrado a verlos y la saludaron, pero no hubo respuesta de ella.

Nelson entonces propuso finalizar su transmisión para que no hubiera problemas, pero habría sido muy tarde, pues al poco tiempo su madrina los dejó de seguir en redes sociales.

Montemayor no ha hecho declaraciones respecto a lo hecho por Cesia, pero internautas resaltaron que bloqueó a los jóvenes (Foto: @myriammontecruz_/Instagram)

Esta no ha sido la única vez que la cantante se ha molestado cuando alguien intenta imitarla al cantar, pues recientemente su compañera de generación, Estrella Veloz, se burló de la forma en que canta, esto durante una reunión de exacadémicos a la que Montemayor no asistió.

En su momento, la primera ganadora se mostró molesta en redes sociales y escribió que “me encantan las redes, porque con todo y filtros, se ve la verdadera cara de las personas”.

Debido a este comentario, Estrella se disculpó a través de un video, asegurando que su intención no fue ofenderla.

