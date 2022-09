Profesor se volvió viral en TikTok por entregar libros de texto como si fuera un vendedor

(Screenshots: TikTok/@profetito23)

Aunque la mayor parte de contenido de TikTok son bailes y retos virales, la plataforma de videos cortos se convirtió en un espacio adecuado para mostrar talentos, dar consejos de maquillaje o que las personas muestren lo que hacen en sus trabajos. Recientemente, se viralizó la grabación de un docente de primaria que entregó los libros de forma peculiar a sus alumnos.

El usuario de TikTok @profetito23 suele compartir contenido sobre lo que ocurre en su salón de clases, uno de sus videos con más “Me gusta” en esta aplicación es una grabación donde está repartiendo los libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En lugar de simplemente llamar a cada alumno o alumna por número de lista para darle su juego de libros, el Profe Tito se puso a promocionar los ejemplares de cada materia como si se tratara de una subasta o venta, resaltando la asignatura a la que pertenecía cada uno y armando diversos paquetes.

El profesor incluso llevaba un micrófono y una bocina, a su espalda se veían algunas divisiones y otras operaciones matemáticas mientras decía “Le doy este, otro más, quiere otro, otro más, no solo llévese tres, llévese cuatro, no solamente le voy a dar el de Geografía si no el de Ciencias y uno más, el de Formación y para que usted se vaya muy contento, le voy a dar el de la Constitución”, se le escuchó decir.

En el fondo de la grabación, se podían escuchar las voces de los alumnos siguiendo la broma de su profesor e intentando agarrar los paquetes de libros cuando ya estaban listos, las portadas de los ejemplares son azules, por lo que se puede suponer que los alumnos y las alumnas del profesor son de cuarto grado.

El video alcanzó más de 200 mil “Me gusta” dentro de esta red social y más de 4 mil comentarios, entre los que se pudieron leer “que chido jajaja.. saldría bien contenta yo con mis libros y con el cobertor de león”, “Muy bien enseñando un poco de cultura y tradicion”, “Antes de que sea viral. Felicidades al profesor. Por su ingenio.”

El pasado 29 de agosto 29 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador y Delfina Gómez encabezaron la ceremonia de regreso a clases, misma que significó el último acto oficial de la militante de Morena.

Secretaria de Educación Pública (SEP), donde se observan libros de texto, en Ciudad de México (México). EFE/SEP/

En dicho espacio, Gómez rindió un informe de resultados alcanzados en los 18 meses que lideró la dependencia; entre los avances resaltó “la dignificación” del magisterio, así como a la actualización de los planes de estudio a partir del contexto social de cada estado de la república, la ampliación del programa La Escuela es Nuestra y las Becas para el Bienestar Benito Juárez.

“Estamos muy contentos de darles la bienvenida a este nuevo ciclo escolar que se desarrolla desde su inicio de manera presencial, lo cual ya anhelábamos, deseábamos todos. Asistir presencialmente nos ofrece un nuevo panorama de convivencia y de aprendizaje para enfocarnos en la recuperación de la matrícula, de los aprendizajes y en la preparación de los nuevos planes y programas de estudio”, explicó Gómez.

Finalmente, la ahora exsecretaria Gómez Álvarez expresó su gratitud por el trabajo coordinado en los tres órdenes de gobierno, además de la confianza de las madres y padres durante su administración, por lo que refrendó sus buenos deseos a la nueva secretaria.

SEGUIR LEYENDO: