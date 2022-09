TikTok viral: pidió un taxi en Puebla, se quedó dormido y llegó hasta Veracruz

El conductor de una plataforma digital narró la vez que un usuario, por un descuido, se equivocó al ingresar su destino. (Capturas: TikTok/@mundo_didi)

Gracias a la expansión y el desenfrenado crecimiento que tuvo la plataforma durante la pandemia, hoy en día podemos encontrar una gran variedad de contenido en TikTok.

Además de los clásicos retos (challenges), lip syncs y tutoriales, cada vez es más común encontrarse con usuarios que comparten sus vivencias más espectaculares y únicas.

En días recientes se viralizó el video de un usuario, cuya cuenta está registrada con el arroba @mundo_didi, que es conductor de algunas populares plataformas digitales como Uber o Didi.

En la grabación de casi tres minutos de duración, el hombre comparte una historia que le ocurrió en 2021 con la intención de advertir a la comunidad para que no pasen por la misma situación. “Es para que no les pase lo mismo”, dijo antes de compartir su peculiar anécdota.

Todo comenzó en la zona de bares de la ciudad de Cholula, en Puebla, cuando el conductor recibió la notificación de un usuario que solicitaba un viaje mediante la app. Al percatarse de que era un servicio de más de 30 minutos de duración, el chofer no dudó en aceptarlo.

El viaje inició en la ciudad de Cholula, en el estado de Puebla. (FOTO: MIREYA NOVO/CUARTOSCURO)

Al llegar al punto de encuentro notó que el cliente estaba platicando por su pareja. Cuando vio la presencia del auto que había solicitado, el joven se acercó para pedirle al conductor que lo esperara porque su novia no quería ir con él, pero trataría de convencerla.

Después de cinco minutos, el automovilista se dio cuenta de que la conversación entre la pareja aún no había terminado. “Seguro ya se le olvidó, le voy a recordar y preguntar si va a querer el servicio”, pensó el trabajador en ese momento.

La respuesta que recibió por parte del cliente fue notoriamente agresiva, pues le contestó que para eso le estaba pagando. “Espérame, está mi tarjeta [registrada en la app], ¿cuál es el problema?”, discutió el joven.

Luego de 10 minutos el usuario por fin abordó la unidad, aparentemente con algunos tragos encima, y el conductor inició el viaje. Para su sorpresa, el destino que el joven había ingresado estaba en Veracruz.

El joven no se dio cuenta de que el destino ingresado estaba a más de dos horas del punto de origen. (FOTO: ILSE HUESCA /CUARTOSCURO)

Ante la sospecha de algún error, el chofer le preguntó al cliente si el destino era el adecuado, pero a la mitad de la pregunta el joven lo interrumpió, nuevamente, con una conducta grosera. “¿Qué no sabes leer? ¿No sabes usar la tecnología? Ahí te puse el destino”, le reclamó.

Sin intercambiar más palabras, el conductor aprovechó la situación y emprendió su camino pensando que, en algún punto, el usuario se daría cuenta del error. Sin embargo, esto no fue así, ya que el joven se quedó dormido minutos después de que comenzara el viaje .

Al darse cuenta de ello, el conductor celebró “Pus vámonos a Veracruz, ahí está el destino, está la tarjeta, no pasa nada”.

Cabe señalar que entre Cholula y la ciudad de Veracruz hay una distancia que puede ir desde los 289 kilómetros hasta los 316 km. dependiendo de la ruta utilizada.

La ruta más corta entre Cholula y Veracruz es de aproximadamente 289 km. (Captura: Google Maps)

Dos horas y media después, narró el chofer, el joven se despertó y, con una voz asustada, cuestionó qué es lo que había ocurrido. “¿Qué me hiciste, dónde me llevas? No me hagas nada por favor, ¿dónde estamos?”, preguntó el muchacho al notar que no estaba en el lugar que él tenía planeado.

Inmediatamente después de eso, le preguntó al chofer cuál sería la tarifa que le cobraría para regresarlo a Puebla, a lo que el trabajador tomó revancha por las previas actitudes agresivas y le aseguró que él se iba a quedar en las playas de Veracruz, así que no regresaría.

De acuerdo con la narración del conductor, el costo total del viaje fue de ocho mil 400 pesos .

