Tundieron a Danna Paola por decir que su primera experiencia en el Metro de la CDMX fue “extrema”

En los últimos años, la carrera de Danna Paola ha despegado a tal nivel que se le ha llegado a considerar como La princesa del pop latino. Sin embargo, la famosa volvió a estar envuelta en controversia después de estrenar el video oficial de su canción XT4S1S, en donde aparece viajando en el metro de la Ciudad de México, y mencionar que le pareció una experiencia extrema.

Fue durante una entrevista que compartió MTV, donde se escucha a la intérprete de éxitos como Oye Pablo, Amor Ordinario o Sodio platicar sobre cómo experimentó la grabación del clip de su nuevo sencillo.

“Tengo que decir que yo no me había subido al metro de la Ciudad de México. Había tomado el metro de otros sitios y otros países, pero tenía que encontrar el momento y no es porque antes no haya querido o porque lo despreciaba”, comenzó a decir.

Asimismo, mencionó que fue durante su nuevo lanzamiento, donde le pareció oportuno ‘aventurarse’ a utilizar uno de los transportes colectivos más utilizados en la capital del país.

“En este momento me gustó, ya les subiré mi BTS de la experiencia, porque fue una experiencia extrema subirme al metro, pero sobretodo porque me divertí mucho. La gente que estaba en el metro también estaba muy cool, entonces fue super noche, ya casi cuando iban a cerrar y fue una experiencia muy top, yo amo el metro”, concluyó.

El fragmento de estas declaraciones rápidamente se viralizó en TikTok y varios de los internautas no dudaron en reaccionar al respecto.

“No sé si reír o llorar”. “Soy su fan, pero sí me dio risa. Extrema es que lo grabara a las 7 am ahí sí sería una extrema”. “Y yo yendo diario en metro sin divertirme ni ser gente cool”. “Ojalá pudiese decir que nunca me he subido al metro, pero es en lo único que me alcanza para viajar y ni así tuve la suerte de poder conocer a Danna”. “Extremo, jajajaja, muy cool, ahora súbete en hora pico y a diario”, fueron algunas de las menciones que aparecieron.

Pero no todo fue negativo para la cantante, ya que algunos de sus fans la defendieron y señalaron que su fama pudo ser un factor por el cual tal vez nunca tomó de forma regular el Sistema de Transporte Colectivo (STC).

“Nunca lo usó porque es famosa desde chiquita y la gente se aglomera y se pone bien intensa”. “Desde pequeña fue una celebridad y la gente luego le pediría muchas fotos, por ende no puede andar libre en las calles, siempre con seguridad”. “Chicas, hay personas que no tienen o no tuvieron la necesidad de vivir ese tipo de cosas, xq se enojan? así es la vida de cada quién, no es malo”. “Simplemente no tuvo la necesidad”, escribieron los usuarios.

Cabe recordar que, ara la realización del video de una fiesta desenfrenada -la cuál se ve el el video de Danna Paola- los productores usaron como locación las instalaciones de la estación Allende de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México.

Según comentaron a través de redes sociales, querían incluir en la historia a una vendedora de dulces que estuviera al exterior de los baños del antro para que le proveyera a la protagonista estupefacientes que intensificaran sus emociones de esa noche.

