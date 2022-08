Alex Hoyer defendió a Danna Paola ante críticas por su físico: “Lo que más me importa es su salud”

Foto: @dannapaola / IG - @alexhoyer_ / IG.

En los últimos meses Danna Paola se ha posicionado entre las principales tendencias de redes sociales por sus lanzamientos musicales, sus participaciones en conciertos y premiaciones, pero sobre todo por su apariencia física.

La conocida intérprete desde su protagónico en Élite ha sido duramente criticada por cómo se ve -algo que puede ser considerado como body shaming- y ante estos constantes ataques, su pareja, el también cantante Alex Hoyer hizo frente a los señalamientos.

“Siempre se lo digo, mientras ella se sienta bien, ella esté bien, ella esté feliz, eso es lo más importante, no importa lo que se diga, a mi lo que más me importa es su salud y ella está perfectamente bien y disfrutando todo lo que está sucediendo”, dijo para diversos medios de comunicación durante los Kids’ Choice Awards 2022.

(Foto Instagram: @dannapaola)

De la misma manera, al escuchar la pregunta sobre cómo veía a su pareja, el artista mexicano confesó: “Hermosa, sexy, la amo, ¡me encanta!”.

Para finalizar su intervención con los medios mexicanos, el intérprete de Todo de Mi, Bonita, What It Feels Like, Curiosidad y varias más habló de como la pareja ha sobrellevado el incesante acoso mediático.

“Comunicándonos siempre, estamos siempre en la misma página y creo que siempre nos ha ayudado mucho en este proceso. Es muy cierto, nos apoyamos muchísimo, obviamente en el lado personal ambos buscamos ese apoyo, y ese respaldo que tenemos es muy lindo y yo lo valoro muchísimo porque ella me ha ayudado a salir de muchas situaciones que no eran buenas en mi vida, y deshacerme de personas y más y viceversa”.

(Foto: Instagram/ @dannapaola)

Cabe recordar que el debate mediático en torno a la delgada figura de la icónica cantante mexicana surgió cuando el tiktoker Edrei Peña compartió un video donde externó su preocupación por la joven cantante y resaltó algunas características de su físico como muestra de su “excesiva pérdida de peso”.

Esto tras las imágenes publicadas por diversos medios durante sus recientes avistamientos en los MTV Miaw 2022 y Premios Juventud 2022. Este hecho causó gran molestia al entorno de la mexicana quien sin ningún tipo de tapujos salió a defenderse de los señalamientos.

“Hoy en día estamos en un mundo y con una generación todavía mucho más depresiva que la nuestra, entre más apoyemos justo a dejar de hablar de los cuerpos y opinar que si esto, que sí el otro. A mí también me han ofendido muchísimo diciéndome que ahora estoy superflaca que si esto y lo otro; la verdad es que estoy sana, estoy bien”, remarcó la mexicana de 27 años.

(Foto Insatagram: @dannapaola)

Otra de las figuras cercanas a la cantante de Mala Fama, Oye pablo, Amor ordinario y varias más que se posicionó del lado de la mexicana y rechazó los señalamientos por la figura de Danna Paola fue su colega y amigo, Alejandro Speitzer.

El conocido histrión hizo un llamado para evitar comentarios sobre la apariencia de cualquier persona: “Me parece muy mal que estén hablando del físico de una persona [...] estamos en un momento de la vida en el que hay que ser muy cuidadosos con esos temas”, comentó para las cámaras de Venga la Alegría.

Ante la insistencia, agregó: “No quiero entrar en todos esos temas que me parecen muy delicados. Hay gente que realmente pasa por esas cosas y creo que hay que ser muy respetuosos”, remató para las cámaras del programa de TV Azteca.

