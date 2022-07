Danna Paola fue duramente criticada en redes y esta fue la razón

Danna Paola criticada en redes por su peso (Foto: Instagram/ @dannapaola)

Durante su aparicón en los Premios Juventud 2022 la cantante y actriz mexicana Danna Paola lució un lindo vestido amarrillo en la alfombra. Algo que sin duda sucedió es que muchos medios le aplaudieron el look, tal fue el caso de la revista Vouge, que escribió todo un artículo de ello.

Sin embargo, los comentarios malos no podrían faltar y es que Danna se hizo tendencia en Twitter debido a que algunos han opinado sobre su figura, argumentando que está demasiado flaca y que podría tener un problema alimenticio, mientras que otros la defendieron de los ataques.

No es la primera vez que la cantante recibe este tipo de comentarios, ya que constantemente se le ha estado cuestionando sobre su “extrema delgadez” e incluso algunos usuarios se han mostrado preocupados por su salud, mientras que cuando tenía otro peso en la época de Élite, muchos la criticaban por “estar pasada” y le decían “gorda”.

Usuarios de redes sociales aseguran que Danna Paola sufre algún trastorno alimenticio (Foto: Instagram/ @dannapaola)

La ola de comentarios vinieron luego de que la actriz luciera su vestido amarrillo fosforesente en los premios, pues dicen que se le marcan los huesos del pecho. “Qué te está pasando Danna, estás demasiado delgada”; “Eras más bonita llenita”, son solo algunos de los tantos comentarios en relación a su peso.

Por otro lado, hay otras respuestas de fans indignados e impactados por el comportamiento de varias personas, ya que, según internautas, es algo deplorable opinar sobre cuerpos ajenos.

“Ver** wey, ya dejen a Danna Paola en paz, que si antes estaba muy gorda, que si ahora muy flaca. Ya dejen de opinar sobre los cuerpos ajenos, los odio”; “Lo único que se debería hablar sobre Danna Paola es sobre el increíble talento que tiene en la música...”.

“Ya dejen de hablar del cuerpo de Danna Paola o de cualquier persona en general, no importa si lo hacen “para felicitar” “para criticar” “para señalar” “para hacer consciencia”. No se habla de los cuerpos ajenos para nada”; “Lo que han hecho con Danna es un claro ejemplo de body shaming”.

Danna Paola ha sufrido body shaming a lo largo de su carrera (Foto: Instagram/ @dannapaola)

Pero...¿qué es el body shaming? Las frases típicas que hacen alusión sobre un cuerpo ajeno, por ejemplo: “te veo más llenita” ;“adelgazaste mucho” “estás en los huesos”; “te verías mejor delagada” son solo algunos de los más utilizados y normalizados.

El body shaming se traduce al español como humillación corporal, que consiste en hummilar, burlarse, criticar o avergonzar a alguien por un determinado peso, aunque también se puede hacer con otros aspectos físicos como la estatura, el bello, el color de piel o los tatuajes.

De acuerdo a una entrevista para la revista digital GQ con la piscologa Adriana Ortiz, licenciada en psicología por el Instituto Politécnico Nacional, el body shaming es un problema inculcado en la sociedad y por estándares de belleza imposibles de cumplir.

“Nos han enseñado a privilegiar la apariencia sobre el talento”, agregó Adriana Ortíz para GQ.

Asimismo, afirmó que la practica cruel que predomina en redes sociales puede originar una serie de trastornos mentales, tal como la anorexia, la bulimia, entre otros. De igual forma mencionó que puede generar narcisismo al darle más importancia a las apariencias.

“Lo principal es entender que todos somos diferentes y tenemos diferentes tipos de cuerpo. La perfección es una ilusión y no vamos a conseguirlo. Esto no quiere decir que no cuides tu cuerpo, hay que intentar conseguir la mejor versión de nosotros mismos, pero desde nuestra propia genética y aceptando que tenemos diferentes características”, agregó.

