Alejandro Fernández pateó un peluche de Dr. Simi durante su presentación en San Luis Potosí

Alejandro Fernández está envuelto en la polémica una vez más. Y es que después de enfrentar duras críticas por el look que presumió durante sus vacaciones por el continente Europeo junto a su novia, Karla Laveaga, regresó a los escenarios en San Luis Potosí, donde sus fans se sumaron a la tendencia y le aventaron un peluche de Dr. Simi, pero contrario a lo que muchos esperaban, el Potrillo lo tomó y lo pateó de vuelta al público sin mayor explicación.

El intérprete del regional mexicano ofreció dos conciertos el pasado 26 y 27 de agosto en el Palenque de la Feria Nacional Potosina [FENAPO]. Como era de esperarse, ambas presentaciones fueron todo un éxito y sus fans quedaron muy contentos, pues hizo un recorrido por su trayectoria musical con sus canciones. Sin embargo, durante su show hizo algo que llamó la atención del público e internautas: devolvió una figura de Dr. Simi que le regaló alguno de los presentes.

Alejandro Fernández rechaza al Dr. Simi! pic.twitter.com/4MV4OrbZHz — Lo + viral (@VideosVirales69) August 31, 2022

El inesperado momento fue captado por los presentes, quienes no dudaron en compartirlo en redes sociales. En el video viral se puede apreciar al Potrillo interpretando Canta corazón en el centro del palenque cuando uno de sus asistentes le pasó un ramo de rosas rojas y un una figura del famoso doctor que estaba en el suelo.

El integrante de la dinastía Fernández conservó las flores en un costado del escenario y en lugar de guardar el peluche lo tomó para patearlo de regreso. Pese a la reacción del público Alejandro Fernández continuó cantando y no prestó más atención a lo ocurrido.

El peluche del Dr. Simi ha sido el protagonista de grandes momentos (Fotos: Twitter)

Con ello, Alejandro Fernández se sumó a los artistas mexicanos que de cierta manera han despreciado este muñeco que actualmente es considerado como una muestra de cariño por parte de los fans, pues desde que se retomaron los espectáculos el Dr. Simi ha acaparado la atención en conciertos que han ofrecido estrellas de talla internacional como Rosalía, Lady Gaga, Coldplay, The Strokes, The Killers y Marron 5, por mencionar algunos, quienes lo han tomado y se lo han llevado como un lindo recuerdo.

“De seguro odia los peluches”. “Que expresión tan bonita!”. “Mam+n”, fueron algunas reacciones en Twitter.

Todo parece indicar que esta naciente tradición mexicana podría terminar. Y es que no solo algunos fans de Rammstein se han pronunciado en contra de aventar estos Dr. Simi, José Madero -vocalista de PXNDX- protagonizó un momento muy similar durante un concierto que ofreció en Tijuana, mientras ofrecía su espectáculo recibió tres de estos peluches que no habrían sido de su completo agrado, por lo que terminó regresándolos al público.

Las reacciones no se hicieron esperar y pronto internautas arremetieron en contra del cantante por “despreciar” los muñecos. Sin embargo, algunos usuarios de redes sociales salieron en su defensa y aseguraron que su acción fue un reflejo de su personalidad, por lo que no se molestaron.

“Él no sabe cuando un fan le da un regalo”. “Obvio no iba a hacer lo mismo que todos”. “¿ Y quién es pepe?”. “Nombra a un artista más anti-trend que @José Madero Vizcaíno”. “Qué esperaban...es Pepe”. “Que te avienten un Simi es un honor, no entindio la asignatura”. “Tres Dr. Simi en una sola noche!!!, el Grammy de los mexicanos”. “Yo pensé que se seguía limpiando los besos de sus fans, como nunca más salió”, fueron algunos comentarios.

Tras las críticas que recibió reapareció en su cuenta de Twitter y, retomando una nota donde se hablaba al respecto, dejó entrever que no se arrepentía de sus acciones al escribir: “A huev*”.

