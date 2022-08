Famosos al desnudo: de Rosalía en ropa interior al pre cumpleaños de Thalía y Nodal sin tatuajes

Rosalía abanconó México rumbo a Brasil con su colección de peluches Dr. Simi en la maleta. La cantante presumió al posar en ropa interior Calvin Klein y sus icónicas botas negras con plataforma en su llegada al hotel previo a sus presentaciones en aquel país como parte de su Motomami Tour. (Captura Twitter: @rosalía)

La intérprete española conquistó a los mexicanos con sus gran espectáculo, muchos bailaron a ritmo de Chicken Teriyaki y Despechá, mientras que otros la sorprendieron con peluches de Dr. Simi que presumió con cariño en sus redes sociales. Pero no fue el único regalo que recibió, uno de sus fans también la sorprendió con una supuesta tesis que habla sobre ella.

Nadie creía que algún día Christian Nodal volvería a aparecer sin sus característicos tatuajes que tiene en el rostro -algunos que cubren las huellas que dejó su fallido compromiso con Belinda-, pero el sonorense impactó a más de uno al mostrar cómo se vería si nunca hubiera dibujado permanentemente su cara. (Foto: Instagram/@nodeli-fans)

La decisión del cantante desató ciento de teorías en redes sociales, algunos apuntaron que sus tatuajes son falsos y están pintados con henna, otros aseguraron que cualquier dibujo permanente sobre la piel puede ser cubierto con una buena base de maquillaje. Mientras tanto, el sonorense reapareció junto a Cazzu sin sus tatuajes durante la ceremonia de los Premios Gardel 2022 que se llevaron a cabo en Argentina.

Alejandro Fernández y Karla Laveaga están disfrutando de unas merecidas vacaciones por el continente Europeo. Entre lujosos hoteles, restaurantes y outfits, el Potrillo desató críticas y burlas en redes sociales por su nuevo look que llamó la atención por sus canas, pero principalmente por sus prendas. (Captura Instagram: @alexoficial)

Entre comentarios homofóbicos de quienes consideran su look no es “masculino”, el intérprete de Me dediqué a perderte, Hoy tengo ganas de ti y Nube viajera deslumbró con una camisa holgada con estampado de animal print, rosas blancas y algunos detalles en verde de Dolce & Gabanna con un valor de 41 mil pesos mexicanos.

Completó su atuendo con un costoso reloj que podría tratarse del Yacht-Master 11 de Rolex, el cual tiene un precio de USD 47 mil 300 (942 mil 047 pesos al 23 de agosto de 2022). La pieza es de oro amarillo de 18 quilates y tiene un brazalete oyster, además de un bisel giratorio bidireccional con un disco azul.

Alejandro Speitzer se sumó a Bad Bunny y dejó atrás lo estereotipos al posar con una prendan que hasta hace unos años solo estaba destinada para las mujeres, un mini top. Pero eso no fue todo, el joven galán mexicano completó su outfit con una bolsa azul cuadriculada y unos pants que dejaron entrever su ropa interior blanca. (Foto: Instagram/@alejandrospeitzer)

El intérprete que saltó a la fama con sus personajes en telenovelas infantiles continúa imponiendo moda, pues no es la primera vez que posa con una prenda “femenina” para resaltar que la ropa no tiene género.

Las fiestas en honor a Thalía ya comenzaron y la cantante no dudó en compartir un poco sobre el festejo que le organizaron en Sony Music con motivo de su cumpleaños número 51. La actriz lució despampanante con un outfit sencillo del que destacó su falda midi floreada y no pudo faltar su abundante melena castaña. (Foto Instagram: @thalia)

Parece que los años no pasan por la querida protagonista de melodramas mexicanos e intérprete, pues sigue conservando su figura y radiante belleza. Además, aunque en los últimos años no ha colaborado en proyectos televisivos, sigue pisando fuerte en redes sociales con sus retos, como la vez que reapareció vestida como Marimar.

