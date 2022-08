De Coldplay, Maroon 5 a Lady Gaga: por qué avientan peluches del Dr. Simi al escenario de los famosos

El peluche del Dr. Simi ha sido el protagonista de grandes momentos (Fotos: Twitter)

Las botargas del Dr. Simi ya no son el único símbolo viral de las Farmacias Similares, pues los mexicanos se han encargado de hacer de su figura en peluche un recordatorio para los grandes artistas que visitan tierras Aztecas, ya que la nueva tendencia consiste en arrojarlos al escenario durante conciertos, aunque no siempre se obtiene el resultado esperado.

El reciente caso en Toronto, Canadá, ha reactivado el interés del público por saber más sobre la tendencia que provocó que a Lady Gaga la golpearan en el rostro con un Dr. Simi durante su visita por la gira mundial The Chromatica Ball, siendo este caso un ejemplo de lo malo que puede ocurrir al realizar el famoso trend.

En redes sociales el viral momento ha generado que una pregunta sea debatida y explorada a profundidad: ¿Por qué los mexicanos avientan peluches del Dr. Simi al escenario de los famosos? La respuesta no sobrepasa una gran cantidad de años o misterios, pues el primer caso ocurrió en noviembre de 2021, durante la presentación de la cantante noruega Aurora en el festival Corona Capital en la Ciudad de México, siendo este el punto de origen que ha generado todo un movimiento que aparentemente seguirá creciendo en cuanto más artistas de talla internacional decidan pisar tierras Aztecas, o no traer sus giras, como fue el caso de Lady Gaga.

La intérprete de "Bad Romance" fue golpeada en el rostro con un peluche del Dr. Simi (Foto: Twitter / @PReggaetonera )

Aurora: la primer artista a la que le arrojaron un Dr. Simi

El festival Corona Capital en la Ciudad de México del 2021 no solo marcó el regreso de los eventos masivos después de algunos meses de total confinamiento debido a la pandemia de COVD-19 que provocó una pausa total a todo evento de entretenimiento con público presente, sino también es considerado el inicio de la tendencia de aventar la figura de Farmacias Similares.

La presentación de la cantante noruega se encontraba realizándose de manera normal cuando un fan le aventó el peluche a el escenario, teniendo una inesperada, pero divertida, reacción: la artista lo recogió, lo abrazó, lo volvió a dejar en el piso y le sonrió a su público, quedando todo registrado en el video de la transmisión del concierto y convirtiéndose en algo sumamente viral, que no tardó en ser repetido por más personas con otro grandes famosos.

Chris Martin, de Coldplay, cargó al Dr. Simi

La divertida figura se coló al concierto de la banda responsable de grandes éxitos pop como Hymn for the Weekend, Something Just Like This y The Scientist en Monterrey, contando con una muy divertida reacción por parte de su vocalista, Chris Martin.

Durante la presentación una chica arrojó un peluche del Dr. Simi al escenario, haciendo que el cantante lo recogiera y leyera el nombre de quien se lo aventó, para después ponerlo en sus hombros y cargarlo durante breves momentos recorriendo e interpretando por todo el escenario.

El Dr. Simi también subió al escenario de Maroon 5

El 30 de marzo del 2022, en el Foro Sol de la Ciudad de México, la figura también fue arrojada durante la presentación de la agrupación. En dicha ocasión, una fan mexicana que compartió su testimonio en redes sociales después de hacerse viral aseguró que lo había hecho por que era su banda favorita y quería darles como un signo de cariño y hospitalidad mexicana con el popular peluche, causando gran polémica pero divirtiendo a más de uno.

Solo a los artistas internacionales les han lanzado el querido peluche (Foto: Twitter/@carlo-sandvl1)

¿Por qué los mexicanos avientan peluches del Dr. Simi al escenario de los famosos ?

El peluche se ha convertido en un símbolo muy mexicano (Foto: Facebook/ Farmacias Similares)

La concusión puede ser sencilla después de ver los casos y testimonios de fans que han realizado dicha hazaña: la tendencia es generada porque el peluche del Dr. Simi se ha consagrado como un símbolo muy peculiar de México, siendo algo distintivo y cómico que difícilmente artistas extranjeros pueden llegar a entender, por lo que sus reacciones de asombro son la mayor satisfacción para los mexicanos.

