Edy Smol fue visto fuera de Palacio Nacional, pero no para reunirse con AMLO

La tarde de este 30 de agosto Edy Smol fue al programa Venga la Alegría para después seguir su agenda en Palacio Nacional, pues fue captado caminando hacia las puertas del lugar escoltado por algunos guardaespaldas, sin embargo, trascendió que no le fue permitido ver a Andrés Manuel López Obrador, aunque él después negó esta información.

En medio de la polémica en la que está Edy Smol por pelear en Twitter con Laura Zapata y otros usuarios debido a que no comparten los mismos ideales en temas de política, el Gurú de la moda habría intentado ser recibido por AMLO en Palacio Nacional, con las manos llenas de regalos, pero no habría sido aceptado por el jefe del Ejecutivo ya que no contaba con una invitación.

Luego de haberse presentado en el programa Venga la Alegría para presentar su nueva colección de ropa deportiva, el modista habría llegado la tarde de este martes a la calle Corregidora para visitar a López Obrador, a quien en reiteradas ocasiones ha expresado su admiración a través de redes sociales, y se tomó algunas fotos con personas que se encontraban cerca de Palacio Nacional.

Luego de esto, junto a sus tres guardaespaldas que portaban diferentes obsequios para el presidente, se dirigió a la entrada, en donde le informaron que no podría hablar con AMLO; sin embargo, minutos después él aseguró que sólo fue al Centro de la ciudad a comer con Martí Batres.













El rumor de que Edy Smol habría intentado ver al presidente surgió de que hace un mes AMLO mencionó que considera que el modista es es una persona inteligente, esto debido a los mensajes que escribe Edy en apoyo a la llamada “Cuarta Transformación”.

“El es muy bueno, ya lo voy a perjudicar, pero ni modo. Muy inteligente, sabe argumentar, argumenta y eso es, pues que no se insulte, sino que haya debate con argumentos”, dijo AMLO.

Edy Smol agradeció el “noble gesto” del presidente y aseguró que era un honor ser apoyado por otras personas que simpatizan con el actual gobierno.







“Un honor recibir tanto cariño y amor por parte de uds compatriotas, muy agradecido con el Señor Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador por su noble gesto para con mi persona”, respondió en su cuenta de Twitter el modista.

Y es que desde varios años atrás, el presentador de Cuídate de la cámara se ha caracterizado por apoyar al gobierno de López Obrador, inclusive, el pasado lunes se enfrascó en una discusión con Laura Zapata, quien es una de las opositoras de la “Cuarta Transformación”, pues ella mencionó que los mexicanos son “huev*nes” se quejó del gobierno.

Edy Smol arremetió contra la actriz diciendo que “somos un pueblo trabajador, que hemos siempre salido adelante con esfuerzo, a pesar de ex gobiernos saqueadores!!”, lo que causó que Zapata lo bloqueara de redes sociales.





El modista no ha sido el único que ha ido a Palacio Nacional con la intención de encontrarse con AMLO, pues hace dos años llamó la atención que Ninel Conde también intentó acercarse al presidente para entregarle una carta.

En ese entonces, la actriz buscaba este acercamiento debido a que no tenía contacto con su hijo Emmanuel, supuestamente porque Giovanni Medina, el padre, no le permitía verlo.

No obstante, la también cantante no habría obtenido la ayuda esperada, pues a los pocos días recibió una orden de restricción que le prohibía acercarse a su hijo.

