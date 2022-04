Edy Smol, el “Gurú de la moda” se negó a continuar tratamiento médico para su cáncer de colon: “Es una decisión personal”

Edy Smol, explicó sus razones para no tratar su cáncer con un tratamiento médico Foto: Instagram/@edysmol_esoficial(Foto: Instagram/@edysmol_esoficial)

Fue la paso 11 de marzo cuando el polémico Gurú de la moda, Edy Smol, detalló que desde hace poco más de 3 años sufre de cáncer de colon. En esta ocasión, el polémico crítico de modo tuvo la oportunidad de señalar que no se someterá a ninguna cirugía, ni a ningún tratamiento fuera de la herbolaria para enfrentar su enfermedad.

Edgar Smolensky, tuvo la oportunidad de ahondar sobre su vivencia con el cáncer con la revista TVyNovelas y lo que más llamó la atención fue cuando aseguró que hasta el momento no ha tomado quimioterapias y tampoco se ha sometido a operaciones para extraer los tumores y pólipos.

“He seguido haciendo mi vida y no estoy pensando en la enfermedad, no es algo que traiga en la mente. Además, decidí no llevar ningún tratamiento ni operarme”, arguyó el también actor a la publicación mexicana.

Asimismo, El Gurú de la moda resaltó que no le tiene miedo a la muerte, así que solo “vive el ahora”, además especificó que lo único que ha cambiado en su vida tras haber sido diagnóstico con cáncer de colon fue su aspecto físico, pero ninguna de sus rutinas ha cambiado a lo largo de estos tres años.

“No, porque no creo que la muerte sea un castigo, al contrario, creo que es un premio por haber terminado el juego hasta el último nivel”, aseveró. El entonces conductor de Cuídate de la cámara, también explicó que uno de sus doctores ha reconocido su polémica decisión y que tras sus avances ha decidido incentivar los métodos de los jugos y de la herbolaria a sus demás pacientes.

“Mi primer doctor al principio estaba muy enojado [...] pero ahora me ha dicho que ha aprendido mucho de mí y que, aunque la medicina sirve mucho, a partir de ver mi evolución está empezando a recomendar a sus pacientes también la cuestión de los jugos y de la herbolaria”, indicó el crítico de 45 años.

Para finalizar, el crítico de moda mexicano sostuvo que es una decisión personal, querer o no, meterse en un tratamiento médico, ya que desde su experiencia muy “difícil” con sus familiares, tomó la decisión de no encarar ningún procedimiento: “A mí no me corresponde decirle a nadie que se haga o no un tratamiento, es una decisión personal. Yo no soy nadie para decirle a alguien qué hacer, sería muy irresponsable”, concluyó.

Esta es la segunda ocasión en la que Edy Smol, aborda su enfermedad de manera pública, la primera ocasión fue en marzo pasado cuando se presentó en el canal de YouTube de Adela Micha, La Saga.

“He tenido un padecimiento los últimos dos años o tres en los que tomé una decisión, mi familia de los dos lados [...] tenemos muchos temas congénitos, entre ellos cáncer; abuelos, materno, paterno. Yo tomo la decisión (de no tratarme) porque todos los que me ha tocado ver en el camino de la familia, que en paz descansen, todos se fueron a Houston, aquí, allá, y todos acabaron tristemente a donde vamos todos”, indicó con la ex presentadora de Televisa.

Entre los resultados a su tratamiento, el intérprete explicó que había, drásticamente, bajado de peso, pues cuando comenzó su carrera en la televisión pesaba 170 kilos.

Según reveló Edy, comenzó a nadar diariamente dos horas y con esto le bastó para bajar más de 100 kilos. Negó haberse sometido a dieta, pues dijo que le gusta comer dulces y botanas, y también aseguró nunca haberse sometido a una cirugía por estética.

