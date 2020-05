Ninel Conde fue a Palacio Nacional para pedir ayuda a López Obrador y recuperar a su hijo Emmanuel: “Que se haga justicia”

Ninel COnde acudió a Palacio Nacional para entregarle una carta al presidente mexicano (IG: tvynovelasmex )

En medio de su batalla para recuperar a su hijo Emmanuel, la actriz Ninel Conde acudió la mañana de este martes a Palacio Nacional para solicitar la ayuda del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Comentó que acudió a entregar una carta a López Obrador y otra al canciller Marcelo Ebrard. “ Vengo no como Ninel Conde si no como Ninel Herrera, una madre que tiene ya casi tres meses sin tener a su hijo en casa sin ningún motivo”.

"Este señor (Giovanni Medina) utiliza de bandera tanto a su gobierno como a sus funcionarios. Pido que se haga justicia, ya casi son tres meses sin mi hijo y ya quiero poder tenerlo conmigo y abrazarlo. Ya es mucho tiempo el que ha pasado y no hay ni una respuesta”, dijo la actriz a los medios de comunicación presentes a las afueras del recinto de gobierno.

“Dios y yo lo sabemos y lo hice de buena fe y que Dios te perdone porque hay un Dios justo y una madre desesperada y sí, te saliste con la tuya”, añadió en declaraciones que fueron reproducidas por la agencia Notimex y la revista TV y Novelas.

Conde reconoció que tiene el corazón roto pero está “fuerte y así como estoy aquí voy a acudir a autoridades internacionales si es necesario”.

Además, aseguró que Giovanni solía hablar en contra de la comunidad homosexual. “Siempre me reprimía de tener a mis asistentes gays, decía que yo no podía tener a mi hijo cerca de esos endemoniados y siempre atacaba... me decía ‘la reina de los gays’”.

Cuando le preguntaron sobre los mensajes de texto que mostró Medina donde ella le pedía un hijo, la actriz explicó:

“Los saca de contexto, dice que son mensajes de enero, son mensajes del año pasado donde me decía ‘¿qué necesitas para que puedas estar conmigo y sentirte tranquila y a gusto?’ yo le presentaba un proyecto de vida ideal para mí mas no le pedía un hijo, yo no me iba a atar con otra cadena a este señor, no estoy loca”.

Ninel Conde sigue en su batalla por recuperar a su hijo Emmanuel (IG: ninelconde)

Ninel dijo que espera que el presidente de México pueda escucharla. “Eso espero, él es un hombre que sé que por los desvalidos y por la gente más necesitada”.

El nuevo conflicto

A finales de abril, Ninel Conde reveló que se encontraba en otra batalla legal contra Medina, quien no permitía que su hijo Emmanuel regresara a vivir con ella.

“Es una denuncia exigiendo ya el poder tener a mi hijo, casi dos meses que mi hijo no ha pisado su casa, donde él vivía, donde yo vivía con él”, señaló en una entrevista para el programa Venga la alegría.

En Instagram stories se refirió a la separación de su hijo

“Escudándose en el coronavirus, Gio ‘el mentiroso’ Medina se ha dedicado a poner pretextos para poder quedarse con el niño, Siempre me amenazaba cuando nos separábamos, que si me separaba de él me iba a quitar al niño de una u otra forma”, añadió.

Conde indicó que la actual pandemia le vino como anillo al dedo a Medina para quedarse con Emmanuel, pero no hay ninguna base legal que se lo permita y por ello denunció.

Los mensajes de NInel para hablar de la batalla legal

"Traté de hacerlo por las buenas, por convenios, aceptando ir a su casa sin celular, sin poder tomarle una foto, creo que todo tiene un límite y es momento de luchar por mi hijo".

Poco después compartió unos mensajes en su cuenta de Instagram para hablar acerca del padre de su hijo.

Reveló que había acudido de nueva cuenta a la Fiscalía de Cuajimalpa para seguir con el proceso y agradeció a su abogado, Alonso Beceiro, por su apoyo.

“Aquí de nuevo, peleando la buena batalla por recuperar a mi hijo. Cuando intenten violentarte e injuriarte, no te dejes, pelea y lucha por lo que es tuyo”, escribió.

En otra de sus historias se lanzó directo contra el padre de su hijo y señaló: “El mentiroso Medina no sabe ni qué más inventar para tapar el Sol con un dedo. Típica actitud de los trepadores cuando se les acaban los argumentos, acuden a la difamación”.

El mensaje de Ninel Conde para su hijo Emmanuel

Ninel Conde no pudo pasar el reciente Día de las Madres junto a Emmanuel, así que le escribió un mensaje en Instagram en donde decía:

“Un 10 de mayo diferente .. donde un corazón endurecido, con sed de venganza y lleno de frustraciones e inseguridades nos separa para disfrutar juntos este día . Estando a dos cuadras de distancia quiero dejarte por escrito amado hijo que aquí está tu mamá tienes mucha mamá”,





MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“Mentiroso” y “trepador”: Ninel Conde arremetió contra Giovanni Medina en la batalla por recuperar a su hijo

El agridulce Día de las Madres para algunas famosas: Alejandra Guzmán, Ninel Conde y Kimberly Loaiza celebraron en medio del escándalo