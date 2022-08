Arath de la Torre explotó contra imitador de Chuponcito: “No escupas para arriba”

Arath dio de que hablar por su explosivo caracter (Foto: Instagram/@arathdelatorre/@pierredavidsp)

La situación entre Arath de la Torre y Pierre David sigue tensa a raíz del comentario que este último hizo días atrás. El imitador acusó que Arath presuntamente recibe ayuda extra para llevar a cabo sus actuaciones dentro del programa dominical recientemente estrenado El retador.

El imitador nacido en Yucatán, quien ya fue eliminado de la competencia, se disculpó durante la más reciente emisión del programa con Arath por sus pasados comentarios, sin embargo, el actor no tomó el gesto de buena manera.

Vestido como el payaso Chuponcito, David dijo reconocer el taleto de Arath de la Torre; sin embargo, el también conductor del matutino Hoy le pidió que no se metiera con él.

Arath de la Torre fue criticado por imitar a Luis Miguel en 'El retador' (Fotos: Instagram)

“Nos llega la información diferente a como sale, entonces vengo a eso, con todo cariño y humildad vengo a decirte que te admiro”, dijo David.

“Te disculpo, pero te pido de favor que no vuelvas a hacer eso, te lo doy como consejo: no escupas para arriba. Nada más una cosa, cuando yo perdí te abracé, te felicité, puse en las redes que eres un ching*n, un fregón que lo hiciste bien”, contestó Arath.

“Están aceptadas las disculpas, nada más te voy a pedir un favor: no te metas conmigo. No te metas conmigo. Si es que me respetas, admiras, me quieres, no te metas conmigo, gracias”, concluyó el actor visiblemente molesto.

En medio del confrontamiento y cuando éste iba subiendo de tono, se dio la intervención de Lupillo Rivera, quien recomendó al actor de Soñadoras que aceptara las disculpas de David.

El toro del corrido mencionó que en el mundo del espectáculo se deben aceptar las disculpas y corregir los errores.

Sin embargo esta intervención elevo más la tensión entre ambos y De la Torre puntualizó que ya no le iba a dar trabajo a Pierre David en algún proyecto, tal y como lo estaba comenzando a considerar.

“Brother no estás preparado, yo te dije ‘te voy a dar personajes en El privilegio de mandar, pero no, olvídalo…”, expresó Arath, quien una vez en su camerino declaró a los micrófonos de Hoy:

“Entonces viene a hacer el ridículo, a pedir una oportunidad más, el que perdió, perdió, yo cuando perdó te abracé, te di las gracias, me comporté como un caballero”.

Al señor Arath de la Torre...Le falta humildad....Es prepotente y Mucha Educación que lástima — jesus siguenza (@jdanielsiguenza) August 29, 2022

Y es que el yucateco pidió regresar el show, mientras que Arath de la Torre intentó tomar el mando de la situación, algo que molestó a Consuelo Duval y le reiteró que ella es la conductora del programa de Televisa. “Basta, aquí la conductora soy yo”, sentenció la actriz de La familia P. Luche y presentadora de Netas divinas.

La reacción de Arath de la Torre fue explosiva y para muchos humillante, según las opiniones vertidas en las redes sociales, y este episodio deató nuevas críticas en su contra.

Lejos de apoyar a Arath, múltiples usuarios en redes sociales lo tacharon de soberbio, “tener un ego muy grande” y poca humildad.

El actor "tiene bien estudiado" al personaje de Doctor Cándido Pérez, pues lo ha interpretado en programas como La parodia (Foto: Televisa)

“Mi querido Pierre David Sansores, sigue adelante, el valor de decir la verdad te hace más grande y eso hace falta, no agacharme ante nada ni nadie, Arath de la Torre demostró su falta de profesionalismo y sobre todo su miseria como persona”

“Pierre David aguantó más enfrentando cara a cara en TV Nacional (casi humillación) que lo que Arath de la Torre no aguanta en su Instagram limitando los comentarios... jajaja de pena su actitud y prepotencia. No sabe perder”, “Dice Arath de la Torre que hay que saber perder, pero no lo pone en práctica!! Si no pregúntenle cómo se puso cuando lo eliminaron de #QuienEsLaMascara sé congruente por favor”, se puede leer en respuesta a los clips colgados en las redes oficiales.

