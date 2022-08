El güero Castro respaldó a su ex, Angélica Rivera, ante investigaciones en su contra: “Conozco la persona que es”

Angélica Rivera y José Alberto "El Güero" Castro procrearon tres hijas y mantienen una relación cordial, pese a su divorcio Foto: Archivo

Angélica Rivera reapareció recientemente con motivo de su cumpleaños 53. A la famosa Gaviota se le vio contenta rodeada de sus allegados, que sin duda la tienen en alta estima, cosa de la que no puede presumir la ex primera dama de México, pues es sabido que gran parte del público mexicano le tiene una animadversión derivada de los actos de corrupción suscitados en el gobierno de su ex esposo, el ex mandatario Enrique Peña Nieto.

Pero antes de estar casada con el político priista, Angélica Rivera formó una familia con José Alberto Castro, conocido en el medio del espectáculo como El güero Castro. Ambos estuvieron casados entre 1994 y 2008, tiempo en el que procrearon a tres hijas, las hoy jóvenes Sofía, Fernanda y Regina.

Pese a la disolución del matrimonio, la actriz y el productor de telenovelas mantienen una buena relación familiar. Tal es el caso que incluso han viajado junto con sus hijas y, según lo mostrado por las chicas en las redes sociales, sus papás se llevan de maravilla.

Los padres de Fernanda Castro acudieron a su graduación (Foto: Instagram/@fernandacastromusica)

No es raro verles juntos en eventos como las graduaciones escolares de las jóvenes, y festividades familiares como Navidad o sus cumpleaños, y aunque El güero Castro mantiene un bajo perfil mediático enfocándose en su trabajo en televisión, la madre de sus hijas no puede gozar de lo mismo por el rechazo que el público le ha demostrado.

Esta situación se deriva de los escándalos de corrupción, como el de la famosa ‘Casa blanca’ de la actriz, propiedad cuya acreditación legal estuvo rodeada de opacidad, lo que contribuyó a que la Gaviota viera perjudicada su popularidad ante el público.

Ahora ha sido su ex esposo quien fue cuestionado respecto a las recientes polémicas que la actriz de telenovelas enfrenta. Y es que apenas el mes de julio la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) rastreó las cuentas de la protagonista de Destilando amor, como parte de una investigación por lavado de dinero que permanece abierta contra Peña Nieto.

Se reveló recientemente que la 'Gaviota' gastó más de 10 millones de pesos en una de sus tarjetas bancarias, durante su matrimonio con EPN (Foto: Instagram/@epn)

Si bien la investigación está dirigida al rastreo del patrimonio del ex presidente, con quien Rivera estuvo casada desde noviembre de 2010 hasta febrero de 2019, las indagaciones financieras incluyen también las tarjetas que la actriz utilizó durante su matrimonio con el político mexiquense.

Se habla de que, tan solo de 2013 a 2017, la antagonista de Mariana de la noche gastó cerca de 10.4 millones de pesos en uno de sus plásticos, por lo que desde julio pasado se ha registrado un rastreo en sus cuentas bancarias,

Además, Adriana Rivera, hermana de la ex primera dama, ha sido señalada por recibir 141 contratos por un total de 833 millones de pesos durante el periodo presidencial 2012-2018.

Fue durante la presentación a prensa de la segunda parte de la telenovela Corona de lágrimas, donde el hermano de Verónica Castro dio su opinión respecto a las acusaciones y señalamientos que pesan sobre su ex esposa.

El productor de Televisa respaldó a su ex esposa y aseguró no hacer caso 'de chismes' Foto: Archivo

“La realidad es que no presto atención [a las acusaciones] Yo creo que hay muchas cosas en la vida que uno las tiene que tomar como las llamadas a misa: el que quiere va y el que no, pues no”, explicó.

“Yo a muchas cosas ya no les pongo atención y no les doy lugar. Conozco la persona que es, lo que ha hecho en su vida y no le pongo atención a eso”, mencionó.

“Desde hace muchos años tomamos todos la decisión de no leer, de no meternos ni involucrarnos en chismes y mentiras porque no vale la pena. Un amarillismo, una forma de querer vender ejemplares de una manera muy tonta, entonces no le damos atención”, expresó el productor de La desalmada.

SEGUIR LEYENDO: