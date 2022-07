Los mejores memes de las vacaciones de verano entre Belinda y Jared Leto

(Foto: Captura de pantalla)

Luego de que Belinda presumió sus vacaciones en Italia en compañía del actor Jared Leto, con quien desde hace varios años mantiene una amistad cercana, los memes y sospechas de un posible noviazgo no se hicieron esperar.

Apenas la cantante de “Sapito” subió historias en su cuenta de Instagram pasando una tarde en el mediterráneo con Leto, los usuarios de redes sociales festejaron que la joven luciera feliz, acusando que su exnovio, Chritian Nodal debería estar muriéndose de celos al ver esto.

Cabe recordar que meses atrás la cantante dijo que por el momento no busca tener una relación amorosa, pues desde que terminó su compromiso con Christian Nodal e inició la polémica por la conversación que expuso el sonorense, prefirió mantener un perfil bajo sobre su vida personal.

No fue hasta este sábado cuando nuevamente abrió una ventana sobre sus actividades personales, sorprendiendo a todos con una serie de fotografías e historias donde el histrión es el principal.

Debido a las sospechas de un posible noviazgo entre ambos, algunos usuarios hicieron memes burlándose de que todas las parejas de Belinda terminan tatuándose y un poco “locos”. En este caso, Leto terminaría viéndose igual a su personalización de The Joker.

Debido a que los ex’s finalizan su relación en un tipo de crisis, muchos comenzaron a augurar que Jared Leto terminará igual si anda con la también actriz.

Por otro lado, hubo quienes festejaron que Belinda esté con Jared Leto, en el sentido de que él es uno de los actores más codiciado y gustados por las fans, así que anhelaron poder cumplir sus más íntimos sueños a través de la joven.

Aunque no faltaron las usuarias que mostraron sus celos, asegurando que ellas quisieran estar en el lugar de Belinda.

También fue un buen momento para que algunos recordaran la famosa frase de la cantante: “Todo perfecto, ganado como siempre”.

Algo que tampoco pudo pasar por alto entre los usuarios de redes sociales fue la comparación entre Jared Leto con Christian Nodal, subrayando que el histrión es más apuesto que el cantautor de “Adiós, amor”.

No hay que olvidar que Belinda y Leto mantienen una amistad cercana desde algunos años atrás e incluso en alguna ocasión en actor dijo que estaría dispuesto a hacerse un tatuaje en honor de la joven ojiazul.

Pese a que en repetidas ocasiones han declarado que sólo son amigos, hace unos meses, cuando Leto llegó a México para promocionar Morbius, película que protagonizó, el Escorpión Dorado le preguntó si alguna vez se tatuaría a la intérprete de La niña de la escuela, así como lo han hecho varias de sus exparejas, a lo que él inmediatamente respondió que lo haría.

“Estás hablando de una cantante muy talentosa y que es actriz... sí, claro, ella es genial”, respondió el estadounidense.

Aunque sus vacaciones en Italia sorprendieron, desde hace casi una década mantienen esta amistad, sólo que en esta ocasión la química que tienen se dejó ver en el material visual que compartió Belinda en sus redes sociales.

En una entrevista para Ventaneando, realizada en el 2020, la joven dijo: “Desde hace muchos años, hace más de ocho años nos llevamos muy bien y siempre me está compartiendo lo que hace”.

“Siempre me regaña porque sabe que no siempre me quedo en mi casa todo el tiempo. Conoce a mi papá, conoce a mi abuela... Siempre me está mandando noticias de México”, agregó.

