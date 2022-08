Hija de Anabel Gutiérrez compartió cómo pasó sus últimos momentos: “Hay una estrella más en el cielo”

Anabel Gutiérrez tuvo tres hijas: Amairani, María de Lourdes y Anabel. (Foto Instagram: @amairaniromerogu - Foto: Mediateca INAH)

El medio artístico nacional se vistió de luto el pasado 22 de agosto por el lamentable fallecimiento de Anabel Gutiérrez, reconocida actriz y comediante mexicana que brilló en la Época de Oro del cine mexicano y durante su trayectoria trabajó junto a otras estrellas como Pedro Infante, Viruta y Capulina, Chespirito, Cantinflas, Dolores del Río y Libertad Lamarque, por mencionar algunos.

En medio del dolor, Amairani Romero -hija menor de Anabel Gutiérrez- confirmó que su madre murió a los 89 años de edad por causas naturales y compartió cómo pasó sus últimos días rodeada de sus familiares más cercanos. Para comenzar, de cierta manera agradeció que su progenitora dejó este mundo sin sufrir físicamente o víctima de alguna enfermedad, lo que les permitió tener más tiempo de calidad con ella.

Anabel Gutiérrez creció en una familia de artistas, por lo que su interés por el cine no fue extraño en su núcleo familiar (Foto: Twitter/@cine-goldmex)

“Mis dos padres se fueron como lo que son... reyes. Mi mami dejó de respirar, no tuvimos la necesidad de tenerla sufriendo en un hospital, no tuvo llagas, no se lastimó, mis hermanas la tuvieron en cuidado, yo la tuve unos meses, tuvimos tiempo de estar cada quien con ella, mis hermanas le dieron un cuidado especial, yo también, entonces fue una mujer que hasta sus últimos suspiros fue muy feliz, muy amada por sus hijas”, dijo.

Amairani Romero comentó que los restos de su madre serán cremados tras los servicios funerarios para que tanto ella como sus dos hermanas, Anabel y María de Lourdes, se quedarán con una parte. Bajo este contexto recordó que la intérprete de Escuela de vagabundos (1955) llegó a bromear con ella respecto a su última voluntad, un recuerdo que atesora tras su partida.

Mi mamá hasta para eso decía... ayer bromeábamos con que me decía: ‘A mí me echan al viento’ y le digo: ‘Con un cohete de esos de serpentina o ¿cómo le hago?’

“Hay una estrella más en el cielo. Mi mamá fue una gran madre, una persona increíble, una guerrera; nos deja un legado y un gran paquete a nosotros como familia, estar unidos, estuvimos ayer hasta sus últimos suspiros juntas mis hermanas y yo con mis hijos, viene mi sobrina de Nueva York, eso es lo que nos deja, una unión familiar, pero sobre todo un legado actoral”, declaró.

La hija menor de Anabel Gutiérrez comentó que día antes de que muriera su madre tanto ella como sus hijos tuvieron la oportunidad de convivir, inclusó halagó a uno de sus nietos al compararlo con su abuelo y bailaron: “Fue un momento muy importante para mí como hija y para todos poder robarle una sonrisa a mi mamá hasta sus últimos suspiros”.

La actriz de Deseada (1951) no solo creció rodeada de artistas, también inspiró para que nuevas generaciones de su propia familia sintieran interés por el mundo de la actuación y del entretenimiento. Un ejemplo es Amairani Romero, quien ha destacado en la televisión con Marimar, Simplemente María, Dulce Desafío, 100 días para enamorarnos, entre otras.

La primera actriz del Cine de Oro mexicano falleció a los 89 años.

También destaca su nieta Macarena García, quien debutó como actriz en Amor bravío (2012), después continuó colaborando en Como dice el dicho, Muy padres (2018), Like: La Leyenda (2019), Sin miedo a la verdad y Los elegidos la cual fue la primera telenovela/serie con temática de superhéroes hecha por San Ángel. Pero dentro de sus proyectos más sonados destaca Control Z, una producción de NetfliX.

Como era de esperarse, la joven iontérprete se despidió de su querida abuela con un video que subió en su cuenta de Instagram con la siguiente leyenda: “Vuela alto estrellita” acompañado de un emoji de corazón blanco.

SEGUIR LEYENDO: