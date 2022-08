YosStop reveló el nombre de su bebé

Tras su paso por prisión, la influencer está rehaciendo su vida junto a su esposo con quien se casó hace unos meses. (Foto Instagram: @justyoss)

Casi dos meses después del inesperado cierre de su canal de YouTube, Yoseline Hoffman -mejor conocida en redes sociales como YosStop-se mantiene activa en redes sociales, donde suele compartir detalles sobre sus quehaceres cotidianos y su embarazo. Fue así que hace unas horas conmocionó a sus seguidores al confesar cómo se llamará la hija que está esperando junto a Gerardo González.

A tan solo unos meses de tener a su primogénita en sus brazos, la influencer y su esposo contaron todo lo que tuvieron que pasar para elegir el nombre ideal. De acuerdo con un video que publicó YosStop en su perfil público de Facebook, sus preocupaciones comenzaron cuando se enteraron que estaban esperando un bebé, pues lo primero que se les vino a la mente fue que en algún momento del embarazo tendrían un desacuerdo por su nombre.

“Un día, antes de que incluso nosotros supiéramos el género del bebé, llega Yoss muy segura y me dice: ‘Ya tengo el nombre’ y yo le dije: ‘Esperame, esa batalla todavía no la vamos a llevar’”, comentó Gerardo.

Todo parecía indicar que la elección del nombre sería un problema entre ambos padres primerizos, pero no fue así, afortunadamente cuando platicaron sobre la propuesta ambos quedaron encantados, por lo que ya no pensaron en más opciones. Yoseline confesó que eligió ese nombre al principio de su embarazo no solo porque le gustaba, también porque sabía que está esperando una niña antes de que sus doctores se lo confirmaran.

“El día que yo me enteré que estaba embarazada sabía que era una niña, me llegó con una seguridad tremenda y tenía razón [...] en esas primeras semanas que me estaba sintiendo super mal pensé en nombres de niña así que ya saben, me metí a Google, busqué por abecedario y hasta nombres de Diosas porque la verdad a mí me gustan los nombres originales”, dijo YosStop.

La influencer tenía otra propuesta, Amy, pero no lo eligió porque creyó que no sería bien pronunciado en México. (Foto Instagram: Justyoss)

A pesar de que la creadora de contenido buscó en muchos lugares, no encontró uno que realmente le agradara. Sin embargo, recordó que cuando era una adolescente usaba un sobrenombre en una popular aplicación de ese entonces, ICQ, debido a su significado en árabe. Se trata de Amyra, que quiere decir “princesa”.

“Ya hemos pasado por ese momento de decir cómo la podrían molestar... ¡Ah?, mira!, pero creo que ya, creo que no hay muchas cosas [...] en diminutivo es Amy”.

