Yuridia dio detalles de su trastorno de fobia social: “Me ayuda mucho saber que no estoy sola”

A lo largo de su ya amplia trayectoria artística, Yuridia Francisca Gaxiola Flores, mejor conocida como Yuridia ha sido señalada en más de una ocasión por su poca disponibilidad para atender a los medios de comunicación o hacer reuniones multitudinarias, pero este hecho tiene un trasfondo que por primera vez abordó la ex académica y dio detalles de su trastorno de fobia social.

Fue en una entrevista para el programa De Primera Mano donde la intérprete de Ya te olvide abrió su corazón y confesó que sufre de fobia social, un trastorno de ansiedad la cual en sus más de dos lustros de carrera le ha traído algunas consecuencias para desarrollarse plenamente como artista.

“Me ayuda mucho saber que no estoy sola, hay muchos artistas y no nada más artistas, ya a todo mundo le toca, seguramente a ti, a los que más están viendo en casa, eso es de todos los días”, resaltó para el programa vespertino de Imagen Televisión.

La intérprete de 35 años mencionó que la visibilidad a la salud mental es una de las cosas que le ha ayudado a lidiar con ello: “Me tranquiliza saber que no estoy sola y que hay mucha gente que también pasa sus tips y ni modo, hay que aprender a convivir con esto”, dijo en su entrevista para el programa De primera mano.

La intérprete de éxitos como Amigos No por Favor, No la beses, Ángel y varios más resaltó que este padecimiento le ha hecho más consiente y empática en varios aspectos de su vida fuera de los escenarios: “De cierta forma eso te ayuda también a hacerte más humilde, de vez en cuando, pues saber que eso existe en el mundo, como las cosas buenas también”, resaltó.

Bajo este contexto la ex académica resaltó que siempre se ha preparado para las críticas y señalamientos mediáticos en los que se ha visto envuelta.

“Yo digo: ‘Mira siempre va a haber gente que critique porque sí’. Se ha metido a leer, pues vario hate, pero lo bonito de él es que compone su propio música y ahí se desahoga y esa es la mejor parte, porque a la mejor mucha gente se enoja, pero compone su música, lo hace, no se lo guarda”, resaltó para las cámaras del matutino de Sale el Sol.

Por otro lado, la también cantautora sonorense que saltó a la fama en 2005 como participante de la cuarta generación de La Academia no perdió la oportunidad de hablar sobre su cancelación en la Feria de Tijuana tras la ola de violencia que vivió Baja California durante la segunda semana de agosto.

“Es muy triste, está en veremos el show todavía, no sé cuándo me voy a presentar”, remató la intérprete oriunda de Hermosillo, Sonora. Fue un día más tarde de lo acontecido en Baja California, cuando Yuridia compartió un mensaje vía redes sociales para informar a sus seguidores que se tendría que cancelar el espectáculo.

“Lamentamos informar que, por causas ajenas a Yuridia y a la empresa RAS Entretenimiento, el show que la artista ofrecería el día de hoy, 13 de agosto en la Feria Tijuana será cancelado. La nueva fecha para la realización de este concierto se anunciará en los próximos días. Los boletos adquiridos serán válidos para la nueva fecha”, se pudo leer en la historia temporal de Instagram de la querida cantante.

