No era un Dr. Simi, sino una caguama: así fue el “regalo” que le lanzaron a Yuridia durante un concierto

Yuridia lanzó besos a sus fans (Foto: Captura de pantalla/tiktok)

La fiebre de lanzar peluches del famoso Dr. Simi a los artistas internacionales que dan algún concierto en México se ha vuelto una “tradición” en fechas recientes, sólo basta recordar a Rosalía, quien durante su presentación en el Auditorio Nacional de la CDMX presumió que consiguió varios. Pero, el ingenio de los connacionales no paró ahí, pues Yuridia -aunque no recibió uno de estos muñecos- tuvo un “regalo” mucho más particular de sus fans: una caguama.

Y es que se ha vuelto de conocimiento nacional que a la cantante de éxitos como Ya te olvidé, Me hace tanto bien o Amigos no por favor le gusta esa presentación de cerveza, al punto en que -tras hacer varios chistes al respecto- ha tenido que aclarar a los medios de comunicación en repetidas ocasiones que no es alcohólica.

Fue el pasado 15 de agosto cuando Yuridia dio un concierto en Monclova, Coahuila y ahí, mientras entonaba Cobarde uno de los asistentes decidió dejarle una caguama en el escenario. A esto, la artista rápidamente se acercó, tomó la botella y le lanzó un beso a quién se la regaló.

Asimismo, después de agarrar su botella, la paseó por el escenario presumiéndola y, posteriormente, la llevó atrás del escenario para llevársela terminada su presentación.

El clip rápidamente se viralizó en redes sociales y usuarios no dudaron en mostrarse divertidos con el chusco momento que pasó la intérprete durante la presentación.

“Su cara de felicidad”. “Esos son regalos que valen las lágrimas que saldrán, no que las flores se marchitan”. “Ajá, esas son las más buenas”. “Yuridia lo máximo”, señalaron internautas en TikTok.

Aunque varios fans estaban preocupados de la reacción que Yuridia podría tener por el “regalo”, la cantante hizo gala de su buen sentido del humor y desde sus historias de Instagram compartió un video del momento.

Yuridia niega ser alcohólica

Por su forma de ser bastante extrovertida, Yuridia ha señalado en varias ocasiones que disfruta beber, lo cual ha dado paso a que surjan ciertos rumores en donde la tachan de tener problemas con el alcohol. Ante esta situación, la famosa ha desmentido los hechos en varias ocasiones e, incluso, bromeado con ello.

Yuridia mostró en sus redes el momento (Foto: Captura de pantalla/IG yuritaflowers)

Y es que la revista TVNotas llegó a publicar en algún momento que la ex concursante de La Academia tendría alcoholismo, situación que habría preocupado a su familia. Al saber de esto, Yuridia rápidamente compartió un video desde su cuenta de Instagram para parar las especulaciones.

“Acabo de leer la nota, bueno en realidad la leyó mi hermana y la verdad yo no me meto a leer absolutamente nada, pero ella dice que me están haciendo quedar como si fuera una alcohólica de lo peor”, expresó. Además añadió: “Como ya se atrevieron a hacer una nota difamatoria, mi pregunta es ¿Quieren una demanda? Porque la verdad estaría padre”.

Asimismo, durante un antiguo encuentro con los medios, donde el tema resurgió y la cantante decidió -muy a su estilo- poner un alto a las habladurías de este tipo.

Yuridia ha desmentido ser alcohólica (Foto: Instagram/@yuritaflowers)

“Estoy disfrutando mucho de la vida, no soy alcohólica, hermanos míos, quiero que lo sepan, pero si me invitan unas caguamas, ahí estaré”, comentó.

De igual manera, en esa ocasión, la intérprete de Te equivocaste externó que este tipo de situaciones le han hecho de dar a conocer aspectos que mantenía ocultos y, aclararlo, se ha sentido mucho mejor.

“O sea soy una morra de barrio, pues y yo crecí pensando que tenía que esconder todo de mí, me hacían pensar que yo no podía decir de dónde venía, ni quién era, que si yo era indocumentada, todas estas cosas que yo fui exponiendo poco a poco me liberaron, la verdad”, concluyó.

