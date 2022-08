“Se debe disculpar”: Jolette y William Valdés se dieron un “agarrón” en Twitter

La ex concursante de La Academia y William Valdes discutieron en Twitter Foto: Ig/@jolettenavarrete Ig/@williamvaldes

Este 17 de agosto, Jolette y William Valdés protagonizaron una larga discusión en Twitter, la ex concursante de La Academia y el presentador de Venga la Alegría hicieron todo un hilo con su pelea, de la cual fueron testigos cientos de internautas.

El conflicto comenzó en un tuit donde William Valdés anunció su nuevo proyecto, “¡Y ahora a grabar podcast!”, escribió. Entre las respuestas, la controversial participante del reality de canto colocó lo siguiente: “¿Me vas a atacar también en tu podcast?”, en referencia a un evento del pasado que no explicó.

Ese fue solo el inicio de la pelea, pues un internauta colocó un GIF para señalar la clara provocación, fue entonces que Jolette explicó que requería una disculpa por parte de William, pues lo señaló por siempre atacarla en programas de televisión.

Me vas a atacar también en tu podcast?? — Jolette H. Navarrete (@Joletteoficial) August 17, 2022

Tan solo unos segundos después, William respondió y desconoció todas las agresiones que supuestamente emitió contra la controversial integrante de la cuarta generación de La Academia:

“Mi querida Jolette. ¿Primero de que hablas? ¿Cuáles ataques? Jamas te he atacado simplemente digo una realidad. Cuando estabas en La Academia NO CANTABAS y eso no es mentira.. Jamas te ataque con mis comentarios es una opinion. No me disculpo”, escribió.

Al respecto, Jolette Navarrete insistió en que el presentador debía pedirle perdón por criticarla, pues han sido varias las ocasiones en las que él arremete contra su trabajo y su persona:

Jolette exigió que William le pidiera perdón (Foto: Twitter @Aldo_Lobato)

“Nadie está preguntando tu opinión. No tienes derecho a tomarme como referencia, sin conocerme, cada vez que puedas. Primero conoce mi historia ahí y luego discúlpate, porque la primera vez, no es.”. Posteriormente, el ex participante de MasterChef Celebrity tildó de mentira todo lo que estaba diciendo Jolette, pues aparentemente es ella quien debería de agradecer que siga siendo un tema de conversación, incluso si está trabajando actualmente para Televisa.

“Eso no es una mentira, jamas ataque a tu persona, comente tu fenómeno en La Academia. Se hablo de ti y eso que andas en la competencia ¡Agradece!”, escribió William.

Como se recordará, Jolette era una de las participantes más queridas de La Academia, por lo que miles de personas seguían votando por ella pese a las negativas críticas por parte del panel de jurados, específicamente todas las observaciones ácidas que hacía Lolita Cortés, incluso una vez pidió que ya no la dejaran una semana más en el reality.

La discusión incluso propició la creación de memes (Foto: captura de pantalla)

La preferencia del público es algo que Jolette aún tiene muy presente a más de 16 años desde aquella cuarta generación, por lo que escribió lo siguiente, alegando que el presentador incluso fue supuestamente misógino con ella:

“Estoy agradecida con el público que me hizo tendencia cada semana. A ti no tengo nada que agradecerte. Eres un hombre atacando a una mujer. Misoginia.” La discusión siguió durante al menos 30 minutos de constantes respuestas, entre las cuales también participaron los otros usuarios de Twitter, quienes dejaron en claro quién era su favorito en la pelea.

Así fue parte de esta discusión (Foto: captura de pantalla)

En algún punto del acalorado altercado cibernético, Jolette mencionó que William debía volver a su país en lugar de atacarla a ella como mexicana, lo que encendió aún más al comunicador de espectáculos, pues aseguró que era víctima de xenofobia. Así lo señaló a través de otro tuit donde expuso a la influencer por supuestamente atacarlo.

Entre los comentarios, también hubo personas que señalaron a Jolette por arremeter contra Rubí en su cuenta de Twitter, ya que la ex participante reuiteó algunos mensajes donde criticaban a la adolescente que se hizo famosa por su multitudinaria fiesta de XV años y que estuvo entre los finalistas de La Academia: 20 años.

La señorita @Joletteoficial decide decirme que soy un “misógino” por que en VLA dije que ella no cantaba en su generación…. Donde esta la mentira, usa la palabra “extranjero” despectivamente. Así es como se motiva la xenofobia en Mexico. pic.twitter.com/iLUfSLsQ2j — William Valdes (@WilliamValdes) August 17, 2022

Por otra parte, también se pudieron leer muchos comentarios de personas que aprovecharon para expresar admiración por Jolette y por la forma en que se defendía de las constantes observaciones de Lola Cortés, quien volvió como jurado en la más reciente edición de La Academia.

