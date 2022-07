“No tiene talento”: las ácidas críticas por las que Jolette no volvió a cantar por culpa de La Academia

Jolette hoy tiene 38 años y se dedica a la conducción (Foto: Instagram @jolettenavarrete)

Una de las ex académicas más recordadas por el público es Jolette Navarrete, quien con su participación en la cuarta generación de La Academia logró llamar la atención del público, no tanto por sus aptitudes para el canto sino por su actitud un tanto soberbia ante los críticos del reality show.

Y es que se recuerdan hasta nuestros días las polémicas discusiones que durante aquella temporada protagonizó, confrontando entonces a la Jueza de Hierro Lolita Cortés, quien en no pocas ocasiones evaluó su calidad vocal de manera muy negativa e incluso en cierta ocasión le pidió a la audiencia, viendo de frente a la cámara, que ya no votaran por la nacida en Jalisco.

Al paso de los años Jolette es considerada como una de las mujeres que más se quedaron plasmadas en la memoria de los tele espectadores, pues a la fecha se siguen compartiendo memes que cuestionan el desempeño que mostró cuando era una alumna de la famosa escuela de canto de TV Azteca.

Fue en 2005 cuando Jolette saltó a la fama en el reality show (Foto: Twitter @Aldo_Lobato)

Pero no sólo Jolette fue importante para el proyecto, sino que la competencia musical también dejó en la famosa un recuerdo difícil de olvidar además de ciertas inseguridades que perviven hasta la actualidad.

Si bien, a su ingreso a La Academia Jolette tenía la intención de desarrollar una carrera musical en los escenarios, dicho objetivo se fue diluyendo al paso de los programas pues su sueño se vio frustrado por las severas críticas de los jueces, entre quienes Arturo López Gavito también le hizo ver su suerte en distintas ocasiones.

Pese a que logró proyectarse como un personaje muy popular en la televisión, el constante escrutinio del cual fue objeto durante toda su permanencia en el programa la llevó a querer cambiar de manera radical su intención de convertirse en una cantante reconocida.

Lolita Cortés pidió al público que ya no votara por ella (Foto: Archivo)

Sobre su renuncia al sueño de ser intérprete así se expresó Jolette en el programa radial La caminera: “Nunca, nunca volví a cantar, la verdad. De repente si hay alguna fiesta, mariachi, me dicen y si estoy animadita, me animo, pero en lo general, no me gusta”.

Jolette, pese a su cuestionada calidad vocal, logró mantenerse vigente al paso del tiempo y hoy, 17 años después de su aparición en el programa emblemático de TV Azteca cuenta ya con una carrera, pero en otro rubro.

Al paso de los años, la jalisciense de hoy 38 años pudo destacar en el ámbito de la moda y la conducción, logrando participar en programas de crítica de estilo como Cuídate de la cámara, al lado de Edy Smol.

Sobre sus deseos frustrados de convertirse en cantante profesional, Jolette narró cómo fue que tomó la decisión de abandonarlos. ”Me siguen juzgando todavía, si ya no estoy en el concurso, ahorita hay gente que sigue opinando: ‘Y tiene talento, y no tiene, y no es’ ya que no tengo ganas de...”, expresó en el programa.

Jolette formó parte de la cuarta generación de "La Academia" (IG: jolettenavarrete)

Y es que en su tiempo la presentadora fue objeto de duras críticas de quienes aseguraban que sólo había logrado ingresar a la competencia por su apariencia, pues destacó entonces como la más bella de la generación de académicos.

Por su parte, hace unos días los usuarios de redes sociales no dudaron en revivir un video de 2019 en donde la famosa acudió a un programa y sorprendió al interpretar correctamente Cielo Rojo.

Fue a través de TikTok donde un internauta compartió un fragmento de la ex académica interpretando la famosa canción de regional mexicano durante un programa conducido por Edy Smol.

Las interpretaciones de Jolette nunca lograban una buena crítica (Foto: Captura de pantalla)

En el audiovisual se puede ver a Jolette con una blusa amarilla, mientras entona de pie los versos de la melodía y los demás integrantes del programa le aplauden sorprendidos por los avances que tuvo en su técnica vocal, desde su salida del programa de TV Azteca.

El clip que rápidamente alcanzó más de medio millón de vistas en TikTok obtuvo todo tipo de reacciones al respecto.

“Siento que quisieron burlarse de ella, pero pues ahora sí cantó bien”. “Le sigue temblando mucho la voz”. “Canta bonito, su perseverancia, esfuerzo y dedicación rindieron fruto”. “Hay un ejemplo de perseverancia, de que no importa cuántas veces te digan que no, seguir intentando hasta lograrlo”, fueron algunas menciones que aparecieron en esta red social.

