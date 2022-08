“El Rey”: todo lo que necesitas saber sobre el estreno y dónde ver la bioserie autorizada de Vicente Fernández

Vicente Fernández aprobó este proyecto meses antes de sus problemas de salud que lo mantuvieron hospitalizado por aalrededor de cuatro meses hasta su lamentable fallecimiento en 2021. (Fotografía Twitter: jaimecamil)

En medio de la batalla legal entre la dinastía Fernández y Televisa por el lanzamiento de El Último Rey: El Hijo del Pueblo, por fin se anunció la fecha de estreno en México de El Rey, la única bioserie que el Charro de Huentitán autorizó meses antes de su lamentable fallecimiento. Y es que hasta ahora la historia del reconocido cantante mexicano solo está disponible en Colombia debido a que fue un proyecto realizado por Caracol Televisión -canal local-y Netflix.

Fue el propio protagonista de la serie, Jaime Camil, quien compartió la enhorabuena con sus casi cuatro millones de seguidores en Instagram. De acuerdo con su publicación, El Rey se estrenará en la conocida plataforma de streaming en el marco de las Fiestas Patrias.

Con mucho orgullo les comparto la fecha de estreno en Netflix. Nos vemos este 14 de septiembre.

El intérprete mexicano compartió el adelanto oficial del programa. (Captura Instagram: @jaimecamil)

Hasta el momento se desconoce si también estará disponible en algún canal de televisión abierta en México, pero existe la posibilidad de que se compren los derechos para transmitirla como programa estelar.

El intérprete que ha estelarizado inolvidables melodramas entre los que resalta la adaptación mexicana de Yo soy Betty, la fea -famosa telenovela colombiana- no fue el único en compartir su emoción con sus fans, también lo hizo Biby Gaytán. Aunque la ex Timbiriche no participó en la producción, externó su alegría de poder disfrutar la historia de Chente por el debut actoral de Pau, una de las hijas que tuvo con Eduardo Capetillo.

Sumamente orgullosa, feliz y emocionada de mi Pau porque este 14 de septiembre se estrena su primer trabajo profesional como actriz en “El Rey”. Contando los días para el estreno!!!

Como era de esperarse, ambas publicaciones se llenaron con felicitaciones y mensajes de cariño para los actores. Incluso, algunos usuarios colombianos adelantaron que la producción es extraordinaria y que seguramente tendrá el mismo éxito en México.

“Felicidades por ese hermoso trabajo!!”. “Acá en Colombia ya la estamos viendo. Felicitaciones a la madre orgullosa y la hija talentosa”. “Increíble, ya muero por verla en Netflix”. “Que padre felicidades por que tus hijos son igual de guapos y talentosos que sus padres”. “Grande querido Jaime!!!”. “Que alegría, ya la estoy viendo, pero que ganas de volver a verla por #netflix, es genial!!!”. “La estaba esperando con ansias”, fueron algunas reacciones.

¿Cómo va la batalla Legal entre la dinastía Fernández y Televisa?

Desde el pasado mes de febrero existe un proceso legal entre María del Refuigo Abarca -viuda y heredera de Vicente Fernández- y Televisa porque dicha empresa realizó y transmitió una serie no autorizada por el cantante o su familia que además está basada en una biografía no aprobada escrita por Olga Wornat.

De acuerdo con el último comunicado que publicó la dinastía Fernández a través del Instagram oficial del fallecido cantante, los litigios continúan. También se detalló que se presentaron 12 solicitudes de medidas provisionales por el uso no autorizado de marcas registradas, así como de derechos de autor y en todos los casos fueron concedidas.

“Todo lo referente al IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial) está coordinado por el despacho reconocido y especializado en la materia del Doctor Mauricio Jalife, despacho que confirma que se continúan los litigios para la infracción administrativa”, se lee en el documento.

