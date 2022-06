Pablo Montero lloró al recordar su ausencia en la grabación final de “El Último Rey”

Pablo Montero se sinceró sobre su falta en la grabación final de "El último Rey" (Foto: Getty Images)

Pablo Montero soltó algunas lagrimas al explicar por qué faltó al cierre de grabaciones de El Último Rey, pues aseguró que son falsas las acusaciones de que por problemas de alcoholismo es que actuó de forma poco profesional en aquella ocasión.

Hace unos días Juan Osorio señaló que trabajar con Pablo Monero en los últimos días del rodaje de la serie El último Rey fue complicado, pues confirmó que el cantante faltaba a las grabaciones a causa de problemas con el alcohol. La falta de profesionalismo molestó al productor al punto en que dijo que no quiere volver a tener al actor en alguna de sus producciones.

No obstante, según comentó Pablo Montero en el programa Hoy, su ausencia aquel día se debió a que tenía mucha carga de trabajo, no porque hubiera desatendido sus responsabilidades con la producción de la bioserie sobre Chente bebiendo.

Pablo fue muy criticado por Juan Osorio por no asistir a una de las ensenas de la serie más importante, filmada el último día del rodaje (Foto: @pablomoficial/Instagram)

“Después de muchos meses, de mucha entrega, de mucha dedicación, sucedió algo… el último día y no pude, a eso fui (a hablar con Juan Osorio), y lo estoy diciendo aquí, porque siempre que pasa algo yo siempre doy la cara y siempre hay que reconocer cuando tienes un error y el último día de grabaciones no asistí, venía de una carga de trabajo, y eso no es escusa, pero hablé con él, me junté con él para disculparme y para hablar, para darle un abrazo y para escuchar lo que él me dice”, comentó a los presentadores del matutino.

Agregó que es cierto que ha tenido problemas, aunque no habló explícitamente de qué tipo, y le ha pedido ayuda a Raúl Araiza para superarlo, pues no quiere que “este tipo de cosas” sigan afectando su vida personal y su carrera.

También reveló que al borde de las lágrimas, que en el reciente encuentro que tuvo con Juan Osorio “lloré de coraje, porque a veces son cosas que pasan, somos humanos y tienes errores y a veces pasan cosas en contra de tu voluntad”, comentó.

Montero aseguró que ya ha pedido ayuda para afrontar todos sus problemas (Foto: Captura de pantalla/Twitter)

Al terminar de explicar sus faltas a las grabaciones de la serie y el porqué el productor arremetió contra él diciendo que espera que no vuelvan a trabar juntos, soltó algunas lágrimas.

Al finalizar su participación en el programa Hoy, el cantante tuvo un corto encuentro con la prensa a las afueras de Televisa y afirmó que ha limado sus roces con Osorio, pues le tiene un gran aprecio al productor por la forma en que lo ha ayudado y no quería que este problema los distanciara.

“Él siempre me ha ayudado mucho con la cuestión artística y en lo personal, mucho. Todo el proyecto estuvimos hablando mucho, de hecho, fue un trabajo desgastante física y emocionalmente por el personaje que hice. Estábamos con un ritmo de trabajo muy pesado”, confesó.

El actor comentó que ha limado sus asperezas con Juan Osorio, pero no mencionó si volverán a trabajar juntos (Foto: TV Notas)

Agregó que está dispuesto a asumir sus errores, por ello es que en los últimos días ha hecho público que ha buscado ayuda para superar sus problemas.

“Siempre hay que aceptar tus errores, para eso vine al programa Hoy, para hablar de lo que pasó. Y siempre que yo tengo algún problema, siempre doy la cara y lo aclaro, lo asumo y lo acepto. En este caso, si yo tengo algún problema, como lo que pueda pasar, diferentes problemas, en este caso lo que me estás preguntando, yo siempre me atiendo y trato de hacerlo, ya estoy ahorita haciéndolo porque tengo mucho trabajo”

