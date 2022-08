Se conoció la causa de la muerte de la actriz Anne Heche

Foto de archivo: La actriz Anne Heche (REUTERS/Mario Anzuoni)

La muerte de la actriz estadounidense Anne Heche fue declarada oficialmente como accidental tras hallarse al volante en un automóvil que se estrelló contra una casa a una velocidad de 140 kilómetros por hora en Los Ángeles, California, el pasado 5 de agosto.

El forense del condado de Los Ángeles dictaminó este miércoles que la artista de 53 años murió por inhalación de humo, lesiones por quemaduras y una “fractura del esternón debido a un traumatismo cerrado”. Este tipo de fracturas son frecuentes en personas que se golpean el pecho con un volante en accidentes de tránsito.

Heche fue desconectada del soporte vital en que se encontraba dos días después de que se la declarara legalmente muerta por las lesiones causadas por el accidente en Los Ángeles.

El violento choque que protagonizó la actriz destruyó gran parte de una casa de dos pisos en el barrio Mar Vista de Los Ángeles y el vehículo acabó envuelto en llamas. Decenas de bomberos combatieron el incendio que se generó durante más de una hora. De acuerdo con la Policía, el automóvil iba a tanta velocidad que se salió de la carretera y ardió al chocar contra el inmueble, provocando graves quemaduras a Heche.

Las pruebas preliminares de la sangre de Heche relevaron el consumo de narcóticos, lo que motivó una investigación por el delito grave de conducción bajo intoxicación, pero la policía de Los Ángeles dijo que las pesquisas y los intentos de presentar cargos cesaban si era declarada legalmente muerta. El portal TMZ, citando fuentes policiales no identificadas, dijo que Heche había dado positivo a cocaína y fentanilo.

La actriz fue ingresada en el Hospital West Hills el viernes 5 de agosto, cuando su Mini Cooper azul se estrelló contra una vivienda en la zona de Mar Vista y el vehículo acabó envuelto en llamas (Grosby)

Nacida en Ohio, su familia se mudó varias veces dentro del país, y ella soportó una niñez trágica y llena de abusos. Esto la impulsó a ingresar a la actuación como una forma de escapar de su propia vida. Se mostró suficientemente prometedora, ante lo cual le ofrecieron trabajo profesional durante la secundaria y se destacó por primera vez en la telenovela “Another World” de la cadena NBC de 1987 a 1991, llevándose un premio Daytime Emmy por el papel de las mellizas Marley y Vicky, que en el programa sufren lesiones que anticiparon la de Heche: Vicky cae en coma durante meses tras un choque automovilístico.

Para fines de la década de 1990 Heche era una de las actrices más populares de Hollywood, con constantes apariciones en portadas de revistas y en películas de alto presupuesto. Tan solo en 1997, protagonizó “Donnie Brasco” con Johnny Depp y “Volcano” con Tommy Lee Jones y formó parte del elenco de la cinta “I Know What You Did Last Summer” original.

Al año siguiente, trabajó con Harrison Ford en “Six Days, Seven Nights” (“Seis días y siete noches”) y con Vince Vaughn y Joaquin Phoenix en “Return to Paradise”. También interpretó a una de las víctimas de homicidio más famosas del cine, Marion Crane de “Psycho” (“Psicosis”), en la nueva versión dirigida por Gus Van Sant del clásico de Alfred Hitchcock, y coprotagonizó la popular “Walking and Talking”.

(Con información de AP)

