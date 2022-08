La vida trágica de Anne Heche: violada por su padre, el silencio de su madre, la muerte de 3 hermanos y la noche que creyó ser enviada de Dios

La actriz Anne Heche está con muerte cerebral tras un violento accidente automovilístico en California

Anne Heche murió este viernes, a los 53 años, tras ser desconectada del respirador artificial que la mantenía con vida en el hospital West Hills, al norte de Los Ángeles. La exitosa carrera de la actriz estadounidense se truncó el pasado viernes 5 de agosto cuando protagonizó un grave accidente. El auto que conducía se salió de control e impactó contra una casa, provocando que el vehículo y la propiedad se incendiaran. Ya en el hospital, entró en coma y los análisis que se le realizaron hallaron la presencia de drogas en su sangre. Este jueves la habían declarado con muerte cerebral y solo se estiró su agonía unas horas para ver si algunos de sus órganos podía ser útil para un transplante.

La tragedia, al fin y al cabo, acompañó su vida de principio a fin.

Una vida sembrada de dolor

La infancia de Anne Heche no fue nada fácil, tal y como ella misma revelaba en sus memorias, tituladas "Call Me Crazy". Su padre, Donald Heche, abusó sexualmente de ella cuando era niña (Photo by Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic)

Anne Celestia Heche se hizo famosa durante la década de los 90 tras su aparición en la novela titulada “Another World”, aunque había comenzado con sus primeros trabajos a los 12 años con el fin de ayudar a su familia a salir adelante. Años más tarde daría el salto al cine, con películas como “Donnie Brasco” junto a Johnny Depp, “Seis días y siete noches” con Harrison Ford y en el thriller “Return to Paradise”, con Joaquin Phoenix y Vince Vaughn.

La vida de la actriz ha estado plagada de dolor y angustia. Su historia tiene muchos trasfondos trágicos. Desde muy temprana edad, ha estado lidiando con un sombrío pasado familiar que la ha llevado a revelar al público sus problemas con la salud mental.

Heche sufrió la pérdida de tres de sus cuatro hermanos. Su hermana Cynthia falleció a los dos meses de vida debido a un defecto cardíaco.

Los Heche se mudaban constantemente mientras su padre luchaba por mantener a la familia. Nacida en Ohio, finalmente se asentaron en Chicago durante su adolescencia. En 1983, su padre, Donald, se convirtió en una de las primeras personas en los EEUU en ser diagnosticada con VIH, y así fue como su familia se enteró de que el ministro bautista y director del coro había estado viviendo una vida secreta.

En una entrevista de 1998 con Allure, Heche dijo que su padre vivía como líder de un coro religioso mientras recorría bares gay por la noche. Murió a causa de la enfermedad a los 45 años.

“Éramos pobres, pero decíamos que éramos ricos. Teníamos un padre que vivía una doble vida, pero fingíamos que estábamos absolutamente bien. Vivíamos en las calles pero lo negábamos. Todo lo que hicimos fue una mentira”, admitió la actriz sobre su familia. “Vivíamos en un apartamento de una habitación. Mi mamá trató de mantener la compostura, pero por la noche se derrumbaba. Pasé mis días en la escuela, mis tardes trabajando en Haagen-Dazs y otros lugares y mis noches abrazando a mi madre”.

En sus memorias de 2001, “Call Me Crazy”, Heche reveló que su padre abusó sexualmente de ella y contrajo herpes genital. “Me violó ... me acarició, me puso en cuatro patas y abusó de mi”, escribió. También afirmó que su madre siempre lo supo y decidió guardar silencio.

“Creo que mi padre era un adicto al sexo. Creo que veía a todo el mundo como un ser sexual. Pero creo que en ese momento estaba viviendo un estilo de vida muy extravagante”, le dijo a Larry King en una entrevista de 2001.

Así quedó el automóvil en el que viajaba Anne Heche tras su accidente e incendio (Grosby)

Tres meses después de la muerte de su padre, el hermano de Heche, Nathan, de 18 años, murió en un accidente automovilístico después de quedarse dormido al volante y chocar contra un árbol, pero la actriz está convencida de que se suicidó.

Su hermana, Susan Bergman, que publicó sus propias memorias sobre su infancia en 1994, contó que su padre buscaba constantemente negocios que a menudo dejaban a la familia en la indigencia y que descubrieron que su progenitor era gay el mismo año en que murió.

La hermana de la actriz murió víctima de un tumor cerebral, en el año 2006.

En 2019, el viudo de Bergman falleció junto con su segunda esposa cuando un conductor ebrio atropelló el taxi en el que viajaban.

Gracias a un papel en una película para televisión de 2004 llamada “Gracie’s Choice”, donde Heche interpretó a una madre alcohólica abusiva, le dijo a Los Angeles Times que aceptó la idea de que su madre no la amaba. Hablando sobre cómo su madre ignoró el abuso que enfrentó por parte de su padre, Heche dijo: “Siempre me pregunté si mi madre estaba consciente, si puedes tratar a los niños de esa manera y aún amarlos”. Contó que no sentía que fuera posible seguir amando a sus hijos y permitirles sufrir. Heche agregó: “Fue un alivio para mí finalmente aceptar esta pregunta”.

En preparación para su papel en el thriller “The Vanished”, Heche dijo que también usó su trauma de la vida real como motivación: “Lo que pasa con el duelo y la pérdida es que no tienes que investigar mucho si lo has experimentado en diferentes niveles. Este personaje, que pierde a su hijo, requería una inmersión profunda en el dolor por el que he pasado en mi vida. Desafortunadamente, ha habido múltiples muertes en mi familia”.

Tanto su madre como su única hermana, Abigail, han negado repetidamente que su padre haya abusado de Anne. Seguramente eso tuvo mucho que ver con que en sus últimos años estuviera completamente alejada de su familia.

La historia de amor con Ellen Degeneres que escandalizó a los EEUU

La historia de amor con Ellen Degenere (Getty Images)

Su relación de dos años con el comediante Steve Martin los convirtió en una de las parejas mas mediáticas del mundo. Luego protagonizó otro noviazgo muy comentado con Lindsey Buckingham, guitarrista del grupo Fleetwood Mac. Heche dijo en su libro que durante 20 años tuvo aventuras románticas con hombres mucho mayores y escribió sobre sus pensamientos sobre Martin diciendo: ‘¿Por qué mi padre no pudo ser como él?’.

En 1997 se convirtió en todo un símbolo del colectivo LGTBIQ+ al hacer pública su relación con la presentadora y comediante Ellen DeGeneres, llegando a anunciar que se casarían cuando las bodas de parejas del mismo sexo fuesen legales en el país.

La actriz y la popular presentadora fueron una de las primeras mujeres famosas de Hollywood en asumir públicamente su homosexualidad. Juntas formaron una poderosa pareja, aunque también tuvieron que lidiar con los prejuicios de la época.

Steve Martin y Anne Heche (The Grosby Group)

Según contó Heche durante una participación en el programa de televisión “Dancing with the Stars”, se conocieron en una fiesta. “Conocí a Ellen DeGeneres en 1997, en la fiesta posterior a los premios Oscar de Vanity Fair, y esa fue la noche que cambió mi vida para siempre”, relató la actriz. “Para el estreno de mi película ‘Volcano’ les dije que Ellen sería mi acompañante, y me dijeron que si llevaba a Ellen perdería mi contrato con Fox”, rememoró la actriz sobre la popular película que protagonizó en 1997 junto a Tommy Lee Jones, todo un éxito de taquilla que logró recaudar más de USD 122 millones en todo el mundo.

“En ese momento, ella me cogió de la mano y me dijo: ‘Haz lo que ellos dicen’ y yo le contesté: ‘No, gracias’. Llevé a Ellen al estreno y me sacaron de allí incluso antes de que acabara la película. Me dijeron que no estaba autorizada a acudir a mi propia fiesta posterior al estreno, por miedo de que me sacaran fotos con una mujer”, relató la actriz.

Los agentes de la presentadora llegaron a decirle que asumir su elección sexual en público iría perjudicar su carrera profesional. Ellen y Anne ignoraron los avisos, convirtiéndose así en un ejemplo y símbolo de la comunidad LGTBQI+.

Anne Heche se quedó sin trabajo durante una década tras conocerse su relación con Ellen DeGeneres (Getty Images)

Elen y Anne estuvieron juntas entre 1997 y 2000, año en el que decidieron seguir caminos separados. La relación que duró tres años y medio dejó unas secuelas que Heche no ha olvidado dos décadas después y que van más allá de lo sentimental. No obstante, Anne recuerda el tiempo que pasaron juntas “una época hermosa”. “Fue parte de una revolución que creó un cambio social, y no podría haberse hecho si no me hubiera enamorado de ella”.

Pero su amor por una mujer le costó caro en la industria. Heche ha afirmado que durante mucho tiempo estuvo en la lista negra de Hollywood como consecuencia de su romance. “El estigma asociado a esa relación fue tan terrible que rescindieron el contrato multimillonario que tenía y no trabajé en un estudio cinematográfico durante 10 años”, denunció.

La estrella también tuvo que luchar con los prejuicios de su propia familia. En una entrevista con The Guardian en 2000, afirmó: ‘Fui ingenua, muy ingenua. Me enamoré y no creía que a la gente le importara. La comunidad de Hollywood, los amigos y la familia se apartaron”. Y dijo que su madre religiosa y sus hermanas no le hablaron más.

“Mi madre creía que mi relación lésbica era un pecado”, recordó la actriz. “Estoy de acuerdo con que mi madre viva su vida de la forma en que ella quiere vivirla, y estoy de acuerdo con que ella no participe en mi vida de la forma en que yo quiero vivirla’, agregó.

Luego DeGeneres empezó a salir con la también actriz Portia de Rossi, con quien se casó en 2008. Por su parte, Heche contrajo matrimonio en 2001 con el camarógrafo Coleman Laffoon, con quien tuvo su primer hijo, Homer. La pareja se divorció tras una infidelidad de la actriz con el también actor James Tupper, con el que compartía set de rodaje en la comedia romántica televisiva “Men in Trees”. Su relación duró hasta el año 2018. Fruto de este amor nació el segundo hijo de la intérprete, llamado Atlas Heche Tupper.

Anne Heche y James Tupper (Photo by JB Lacroix/ WireImage)

El papá del segundo hijo de la actriz expresó su preocupación sobre la adicción a las drogas de Anne mucho antes del accidente que le costó la vida. En documentos judiciales obtenidos por Radar Online, Tupper la acusó de un posible “consumo prolongado de drogas” en respuesta a sus explosivas afirmaciones de que había perdido USD 450.000 de su dinero en negocios turbios.

Después de su ruptura, la ex pareja acordó inicialmente que vivirían en la casa familiar de Los Ángeles, alternando semanas durante su tiempo con Atlas. Sin embargo, Heche afirmó que el actor de “Big Little Lies” rompió su promesa y cambió el código de seguridad.

“Realmente no entiendo este drama y espero que no esté relacionado con el uso prolongado de drogas”, dijo Tupper sobre las acusaciones en su contra en 2019. “Anne me acusa de negarle el acceso a la casa cambiando las cerraduras y el código de alarma”, escribió el actor en su declaración. “Esto es absolutamente falso”.

La ex pareja continúa peleando por la custodia de su hijo.

La noche que creyó ser la enviada de Dios

Anne Heche ha hablado públicamente sobre la etapa de su vida en la recurrió a las drogas para escapar de los traumas que le dejó su pesada historia familiar (Reuters)

Debido a su pesada historia familiar, Anne Heche luchó con problemas psicológicos desde que era joven. También recurrió a las drogas y alcohol para escapar del trauma del abuso sexual que sufrió de niña a manos de su padre.

Después de romper su larga relación con Degeneres, la actriz fue noticia al ser arrestada en Fresno, California, por deambular en ropa interior y meterse en la casa de una desconocida. Se bañó y le pidió si no le prestaba ropa y, cuando llegó la policía, le dijo a los agentes que era la “enviada de Dios” y que iba a llevar a todos al cielo en su nave espacial.

Anne reveló que, tras múltiples abusos vividos en la infancia, había creado una personalidad paralela llamada “Celestia”, quien era hija de Dios y hermana de Jesús, cuya misión era convertir el mundo en un lugar mejor tras recibir mensajes del espacio exterior.

“Tenía un mundo de fantasía al que escapé. Llamé a mi otra personalidad Celestia. Creí que era de otro planeta”, dijo a la cadena ABC News en 2001. Años después del incidente, la actriz admitió que estaba bajo la influencia del éxtasis y que tuvo un “brote psicótico”.

Seguir leyendo: