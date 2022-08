Ivonne Montero con Infobae: la actriz confesó qué pasará con Salvador Zerboni tras “mentir” sobre una operación de su hija

los actores habían mantenido una estupenda relación hasta ahora. (WireImage/ Victor Chavez - Getty Images South America/ Medios y Media)

Tras convertirse en la ganadora de la segunda temporada de La Casa de los Famosos, Ivonne Montero ha estado envuelta en la polémica por algunas declaraciones que sus ex compañeros han hecho en su contra y su contundente opinión sobre Laura Bozzo, a quien considera una persona con “pobreza de alma” por su interacción dentro del programa.

En medio del escándalo, Salvador Zerboni aseguró que hace varios años apoyó económicamente a la protagonista de La Loba solventando los gastos de una operación a la que fue sometida Antonella, fruto de su relación con Fabio Melanitto. Como era de esperarse, su supuesta revelación resonó en redes sociales y pronto llegó a oídos de Ivonne Montero, quien en entrevista exclusiva para Infobae México desmintió dicha información.

“Se está colgando la medalla de que la vida de mi hija se la debo a él... ¡Wow Zerboni!”.

El actor fue llamado ganador sin corona por su participación en el reality. (Foto: Instagram/lacasadelosfamosos__2)

“Me parece increíble la facilidad de mentir, la facilidad de engañar, espero que la gente no lo esté creyendo porque a mí Zerboni no me ayudó a absolutamente nada. Si a caso me visitó una vez en el hospital y fue para tomarse una fotografía con una reportera que yo alcancé a ver a lo lejos y yo entendí de qué se trataba la visita. Además no fue capaz ni siquiera de invitarme un café”, agregó.

De esta manera, la intérprete mexicana no sólo desmintió que en su momento recibió algún apoyo económico por parte de su compañero de profesión, sino que también explotó contra él y lo tachó de mentiroso, pero no solo por “atribuirse” una intervención quirúrgica de Antonella, sino porque recientemente se enteró que solía hablar mal de ella a sus espaldas durante su estancia en La Casa de los Famosos 2.

“Me duele porque él aparentemente ha estado conmigo y ha estado siendo mi amigo por tantos años, hemos trabajado juntos y de pronto declaraciones así es simplemente no tener conciencia de tus palabras ni de tus actos, que lamentable, la verdad si me pesa”, comentó.

La actriz se llevó 200 mil dólares. (Foto: Instagram/lacasadelosfamosos__2)

“Dijo que pagó la cirugía... ¿en qué momento, a quién le pagó? qué locura, qué absurdo, cada quien va a pagar con el peso de sus acciones y de sus palabras”.

La actriz recalcó que en ningún momento recibió alguna aportación económica de su parte. También lamentó las recientes declaraciones que hizo sobre su personalidad, pues Zarboni comentó que ya no es la misma mujer aguerrida que conoció hace varios años.

“Para poder hablar así tuvo que haber estado todo este tiempo conmigo y mi vida desde que nació mi hija para acá ha cambiado completamente. Las cosas que yo he vivido a través de mi nena y las cosas difíciles que me ha tocado vivir con respecto a las parejas y demás, me hacen ser la mujer que soy, una mujer que ahora trabaja, [que tiene una] templanza que ya sabe controlar sus emociones”, dijo.

Así Ivonne Montero obtuvo el resultado a su favor (Foto: Instagram/@telemundorealities)

Finalmente, Ivonne Montero dejó abierta la posibilidad de retomar su amistad con Zerboni fuera del programa, pero podría tomar mucho tiempo debido a que actualmente se encuentra lastimada por sus declaraciones.

“Por supuesto [que no]... en realidad no sé, amigos somos y en el camino andamos, nos vamos a volver a encontrar [...] descubrir que a mí me planteaba una cosa y por detrás me insultaba con palabras altisonantes... ¿qué clase de persona es?”, agregó.

Por otro lado, la intérprete de 48 años confesó que tras su experiencia en La Casa de los Famosos duda en volver a entrar o participar en cualquier otro tipo de reality, pues considera que es algo muy fuerte: “No, definitivamente no. Yo no sé si en algunos años podría ser, pero en este momento creo que no”.

SEGUIR LEYENDO: