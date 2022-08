Juan Rivera arremetió contra Salvador Zerboni tras decir que “La Diva de la Banda” no murió por un accidente

Juan Rivera y Zerboni están en medio de una disputa (Fotos: Youtube/Instagram)

Tras su polémica participación en La Casa de los Famosos 2, Salvador Zerboni continúa dando de qué hablar, pues al estar dentro del reality realizó algunas controversiales declaraciones en donde aseguró que Jenni Rivera no falleció durante un accidente, sino que fue un atentado.

Ante esta situación, Juan Rivera, hermano de La Diva de la Banda no se quedó callado y, durante video en vivo en su cuenta de Youtube mostró su descontento y lo delicado de la situación.

“(Zerboni) aseguró que eso no fue un accidente, sino que fue un atentado y a mí me molestó (...) el motivo por el que me molestó tanto el comentario de Zerboni es porque es una figura pública que tiene bastantes seguidores y esa gente la opinión de ellos carga un poco más de peso que un civil porque su voz llega a las masas”, expresó.

El hermano de Jenni recordó que hace un tiempo, tras enterarse de las declaraciones, había solicitado a la producción de Telemundo acceder a La Casa de los Famosos para poder hablar con Zerboni sobre el asunto, pero contó que le fue negada su solicitud.

Jenni Rivera falleció hace casi una década (Fotos: Captura de pantalla/ IG @jacqierivera )

“Me dijeron que no pueden exponer a su talento a peligro, yo no voy a pelear con el amigo, yo simplemente quiero hablar (...) mi hermana ahorita no está para defenderse y lo que están haciendo es correr un rumor que no es justo para la vida y el legado de Jenni Rivera. Creo que ella sufrió suficiente en la vida de abuso sexual, de violencia doméstica, de cosas muy feas para que todavía cuando muera la gente sienta la libertad de hablar tarugada y media”, sentenció.

De igual manera, Juan Rivera mandó un contundente mensaje para los fans del ex participante de La Casa de los Famosos y los exhortó a no dejarse llevar por las especulaciones.

Seguidores de Zerboni no hay que cerrar nuestra mente, ni cegar nuestra vista porque sigues a alguien y justificar algo mal dicho (...) creo que es justo (que Zerboni) aclare por mi hermana. A parte, yo no tengo que pedir permiso ni autorización.

Qué dijo Zerboni de Jenni Rivera

Todo sucedió previo a que concluyera la segunda temporada del reality de Telemundo, del cual fue ganadora Ivonne Montero.

En este sentido, el programa Chismorreo fue quien retomó el momento donde Zerboni estaba platicando con algunos integrantes de la casa y se le escuchó decir:

“Si, lo sabe Jenni Rivera, no es crueldad si es en un asesinato”.

Esto habría dado a entender que el artista cree que la muerte de La Diva de la Banda, la cual sucedió hace una década no fue un accidente aéreo, sino un atentado.

Tras esto, la dinastía Rivera rápidamente enardeció y llegó a mencionar que ese tipo de declaraciones no podían hacerse a la ligera, pues era un tema muy delicado.

Fue el el 9 de diciembre de 2012 cuando la cantante tomó una avioneta para viajar de Monterrey a la Ciudad de México y ésta desapareció poco después de su despegue. Tras varias horas de no saber de Jenni, se dio a conocer que el avión se estrelló en la Sierra Madre Oriental, en Nuevo León, y todas las personas que viajaban ahí murieron.

Después de exhaustivas investigaciones, las autoridades no lograron encontrar una causa para que la avioneta se hubiera estrellado. Los usuarios también recordaron algunos de los videos donde supuestamente se ve a la cantante con vida en diferentes lugares de Estados Unidos y México.

