La verdad sobre los artículos robados de Cantinflas en una exposición: la heredera los dio por perdidos

Algunos artículos de la exposición de Pedro Infante fueron robados de la exposición que se encontraba junto al juego de realidad virtual en la Feria de Chapultepec (Foto: Twitter / @mundocantinflas)

Tita Marbez, quien es la heredera universal del legado de Mario Moreno ‘Cantinflas’, aseguró que los artículos que fueron robados de la Feria de Chapultepec, en donde se encontraba una exposición sobre el actor no son originales y por ello no se ha preocupado en recuperarlos.

Tras el cierre de la Feria de Chapultepec en 2019, la viuda de Mario Moreno Ivanova tuvo grandes pérdidas al no poder sacar algo de lo que se encontraba en el juego de realidad virtual del “Mimo de México”, entre los que se encontraban en exposición artículos del actor.

Debido a ello, Marbez recibió la noticia de que el lugar había sido saqueado, le informaron que gran parte de los productos y las cosas en exposición ya no se encontraban. Al ser cuestionada acerca de esto por los reporteros de De Primera Mano, Tita aseguró que la tiene sin cuidado lo que suceda, porque todo lo que se encontraba ahí era réplica.

Tita Marbez dijo que todo lo que se encontraba en la exposición son réplicas (Foto: Captura de pantalla / Telemundo)

“En principio, no eran cosas originales, se los tengo qué decir muchachos, si están en la Lagunilla y les ofrecen la túnica del “padresito”, o sea, no es, hicimos réplicas, no podían estar a la vista del público todo el tiempo en la Feria de Chapultepec, que es un parque de diversiones y que fueran los originales”.

A pesar de que una de las presentadoras aseguró que duda acerca de las palabras de Marbez debido a que se niega a mostrar los artículos originales que supuestamente no fueron robados, la heredera dijo que el arquitecto Pepe Candelas es el único que reconocería cuáles son las réplicas, pues él fue el encargado de hacerlas.

Después de la muerte del hijo de Cantinflas, Mario Moreno Ivanova, su cónyuge Tita Marbez fue nombrada como la heredera universal del actor, desde entonces ha buscado sacar adelante el legado del “Mimo de México”, pero no ha sido fácil debido a que varios familiares se oponen.

Marbez fue acusada de no cuidar los bienes de Cantinflas (Foto: Twitter / @mundocantinflas)

A principios de este año, Marbez también se tuvo que enfrentar a las críticas de los seguidores de Cantinflas cuando en TikTok se hizo viral un video de unos jóvenes que irrumpieron en una propiedad que supuestamente era parte de la herencia del actor.

La casa se encontraba en muy malas condiciones y se culpó a la heredera de no tener bajo un buen cuidado los bienes de los que ahora tiene poder.

La empresaria salió en su defensa y dijo que esa casa sí fue propiedad de Mario Moreno, pero él la vendió antes de morir, por lo que nunca estuvo siquiera considerada dentro del testamento. “El hecho de que tenga una estatua de ‘Cantinflas’, no quiere decir que la casa sea de él. Don Mario vendió esa propiedad a finales de los (años) 80, así de simple, ni siquiera estaba ya en la sucesión testamentaria que recibió Mario, mi marido”, detalló.

La supuesta casa de Cantinflas se encuentra en muy malas condiciones (Foto: Captura de pantalla)

Marbez relató que por un tiempo sí estuvo en pláticas con los actuales dueños de la casa porque se estaba planeando hacer un museo acerca de la vida del actor, pero finalmente no se llegó a ningún acuerdo y la propiedad se quedó sin alguien que la habitara o cuidara constantemente de ella.

La viuda de Ivanova también advirtió a los jóvenes que realizaron el video que podrían tener consecuencias legales si continúan irrumpiendo casas, pues fueron los mismos quienes sacaron a la luz cómo se encuentra actualmente una de las propiedades de Luis Miguel.

SEGUIR LEYENDO: