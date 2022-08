Los momentos de terror que Belinda sufrió en su cumpleaños: “Pensé que no lo íbamos a contar”

(La actriz española sólo escribió "Trubulencias" en su publicación. Captura TikTok: @belindatok)

Belinda alarmó a sus seguidores de redes sociales con un video que grabó desde las alturas el pasado 15 de agosto, día en que celebró su cumpleaños.Y es que la intérprete se encontraba viajando en un avión privado cuando fue sorprendida con fuertes turbulencias que la mantuvieron al filo del asiento; afortunadamente el incidente no pasó a mayores.

Hace unas horas la protagonista de Cómplices al rescate, Aventuras en el tiempo y Bienvenidos a Edén recurrió a su cuenta oficial de TikToK para compartir con sus fans los momentos de angustia que vivió durante un vuelo que tomó en su cumpleaños tras la sorpresa llena de magia que le preparó su madre, Belinda Schüll, previo su abordaje.

En el fragmento audiovisual se puede apreciar a Belinda disfrutando del viaje aparentemente en compañía de su equipo de trabajo cuando inesperadamente comenzaron las turbulencias. Aunque este tipo de situaciones son bastante comunes, en esta ocasión la intérprete se asustó porque habrían sido más fuertes de lo normal, tanto así que comenzó a gritar y no dudó en agarrar la mano de quien estaba a su costado.

“¿Estás bien?”, preguntó su acompañante a lo que ella respondió que sí con un ligero movimiento de cabeza. Mientras las turbulencias seguían, la cantante agarró su vaso tratando de salvar su bebida y cuando hubo un momento de tranquilidad hizo un “cruzadito” con su compañera de viaje.

¡Llegamos! pensé que no lo íbamos a contar.

Así terminó el video que no duró más de 40 segundos. Como era de esperarse, su post se llenó con mensajes de preocupación por parte de sus 4 millones de seguidores, quienes no sólo reconocieron su valor, también resaltaron que no llevaba puesto el cinturón de seguridad y recordaron el trágico accidente aéreo donde lamentablemente Jenni Rivera perdió la vida.

“Que se caiga todo menos el pisto”. “¿Y si te pones el cinturón?”. “Sólo fue un tope, hermosa”. “Procede a tomar el agua para que no se derrame”. “Risa nerviosa y de no me voy a morir sobria, traguito”. “Beli no te nos vayas sin sacar un disco”. “Lo que nadie te dice de los aviones”. “El instinto de agarrarse del techo aunque si se cae el avión no sirve de nada”, fueron algunas reacciones.

Pero eso no fue todo, usuarios de la plataforma prestaron atención hasta el más mínimo detalle del TikTok y notaron que la actriz llevaba varias compras de la marca Gucci, además la sección de comentarios también se llenó con felicitaciones.

“Feliz cumpleaños a la princesa del pop, la única y original”. “Yo preocupada por las bolsas Gucci de atrás”. “Belinda ganándole a las turbulencias como siempre!”. “Feliz cumple Beli”. “Muchas bendiciones y qué sigan los éxitos..”, escribieron.

Después de subir su TikTok, la artista española reapareció en su cuenta de Instagram para compartir algunos videos de su visita a Disney. En las imágenes aparecen madre e hija paseando por el parque de diversiones, disfrutaron del espectáculo de pirotecnia, vieron la icónica rosa de La bella y la bestia y durmieron en un cuarto temático de E.T.

¿Cuántos años cumplió Belinda?

De acuerdo con Google, la artista española habría celebrado su cumpleaños número 33, sin embargo, existen rumores sobre su verdadera edad. De acuerdo con distintas páginas, la cantante habría nacido el 15 de agosto de 1989, pero en Twitter ronda una fotografía de su supuesto pasaporte donde el año es distinto.

