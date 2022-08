Cuántos años cumple realmente Belinda

¿Belinda tiene 33 años o 30? (Foto: Instagram/@belindapop)

Los rumores acerca de la verdadera edad de Belinda han causado mucho revuelo en redes sociales. Y es que desde que comenzó su relación con Christian Nodal, su fecha de nacimiento se vio modificada en internet y esto provocó las críticas de diversos medios de comunicación y seguidores de la cantante.

Sin embargo, ahora que ya no están juntos, sus años han vuelto a la normalidad y Google apunta a que la bella actriz tiene 33 años. En diversas páginas se indica que ella nació el 15 de agosto de 1989, aunque por Twitter ha rondado la foto de un pasaporte en el que se ve la fecha 1992.

La foto tendría explicación, pues una usuaria comentó que aparece que nació en ese año porque fue cuando se nacionalizó mexicana, pero que realmente ella vino al mundo en el año 89. Asimismo, una investigación de El Universal afirmó lo mismo que la internauta.

Mis contactitos me hicieron llegar una foto del pasaporte de nuestra amada #Belinda donde claramente podemos darnos cuenta que no tiene 30 años como todos pensábamos... ¡¡¡sino 27!!! pic.twitter.com/CmtQEnCor9 — Saul GC (@SaulGC10694257) August 8, 2020

Se puede encontrar el registro de la cantante en la página del Registro Nacional de Población e Identificación Personal (RENAPO) de la Secretaría de Gobernación, en donde se indica que nació el 15 de agosto de 1988, por lo que sí habría cumplido 33 años el día de hoy.

Hace tiempo estuvieron circulando varias notas de distintos medios en los que se hablaba de la evidente modificación de su edad, pues para una entrevista de TV Notas, Beli declaró haber nacido en 1992, pero en otras entrevistas de cuando era niña dicen otra cosa.

“Yo el próximo 15 de agosto cumplo 28 años. Christian me ha demostrado ser un hombre muy maduro a sus 21 años de edad, es trabajador, atento, cariñoso, muy talentoso, sencillo y me demuestra que soy importante para él; además, no son muchos años de diferencia, son sólo seis”, agregó para TV Notas.

Los rumores de la edad de Belinda han despertado muchas críticas (Captura Instagram: @beliindapop)

Eso extrañó a varios usuarios, debido a que en 2004 estuvo en el programa Otro Rollo con Adal Ramones y allí celebraron sus 15 años, mientras que en un canal de YouTube llamado El baúl de los recuerdos con Lizza Balozz, se publicó un video en el que la cantante estaba festejando sus 11 años en el programa La Botana de 2001.

De acuerdo con la revista TV Notas, Belinda se habría aumentado la edad a inicios de su carrera en Televisa, ya que los ejecutivos le pidieron sumarse tres años para mantener cierta “imagen” ante el público. Pese a que cada año se revive esta polémica, la actriz y cantante parece estar pasando un feliz cumpleaños.

A través de InstagramStories Belipop compartió varios videos en los que se observa una gran sorpresa en un aeropuerto, pues su madre, Belinda Schüll le preparó un hermoso regalo: las mañanitas con mariachi acompañadas de personajes de Disney que la esperaban con globos y carteles.

Belinda festejando su cumpleaños con personajes de Disney (Instagram/ @belindapop)

Ella se veía bastante emocionada y mientras tanto había un camarógrafo que la filmó durante toda la sorpresa, mientras que a su lado se encontraban los personajes de Micky Mouse, Minnie, Daisy y Goofy.

“Gracias mamá por la mejor sorpresa”, expresó la cantante, para luego proceder a abrazar a quienes la acompañaban. En las historias también se pudo observar a Beli subiendo muy contenta a lo que pareciera ser un jet privado de la aerolínea VIP Global Jet Set.

Por otro lado, hubo usuarios que estuvieron en desacuerdo con el festejo de la española, pues ya no era pequeña para que le llevaran a los personajes de Disney. “Como cuando cumples 33 años y llega Mickey Mouse… alguien le puede explicar a su mamá que ya no es una bebé”.

