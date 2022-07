Las inéditas fotos de Jenni Rivera que sus hijos compartieron para celebrar su cumpleaños 53

Hijos de Jenni Rivera compartieron fotos inéditas (Foto: IG @thegreat5)

Fue en 2012 cuando una noticia conmocionó a todo México: Jenni Rivera había fallecido en un fatídico accidente de avión. Así, a casi una década de su muerte, sus hijos aparecieron en redes sociales para rendirle un tributo a su madre, quien este 2 de julio cumpliría 53 años.

Fue desde su cuenta de Instagram donde Johnny López de 21 años compartió una serie de fotografías y videos de La Diva de la Banda.

“Me doy cuenta de que a medida que crezco, más te necesito, tanto a tu guía y a tu amor. A veces, cuando era más joven, solía pensar que habría un día en el que estaría insensible a todo y simplemente estaría bien. Estaba equivocado”, comenzó a escribir el joven.

Asimismo, ahondó en que ahora que han pasado los años se ha percatado de más cosas sobre las decisiones y forma de ser que tenía su madre, por lo que puede entenderla mejor.

La diva de la banda con su hijo Johnny López (Fotos: Captura de pantalla/ IG @thegreatcinco )

“Cuanto mayor me hago más empático contigo y entiendo tus heridas, las veces que te vi llorar en casa o en habitaciones de hotel. Cuanto mayor me hago, más me gustaría que estuvieras aquí porque me gustaría poder verte disfrutar de tus nietos o hacer cosas de adultos como tomar una copa y festejar contigo como mis hermanos mayores tienen que hacer”, sentenció.

De igual manera, Johnny aprovechó sus redes para externarle a Jenni Rivera cuánto la extraña y que siempre la lleva con él en su cotidianidad.

“Al mismo tiempo, cuanto más envejezco y veo lo difícil que puede ser la vida, especialmente para alguien en tu posición, más paz tengo con el hecho de que estás descansando. Estoy bien, mamá. Sé que me escuchas cada vez que rezo... porque he aprendido a ser feliz al final del día. Feliz cumpleaños, mamá Duke. Te amo con toda mi alma. No pasa un día sin que al menos piense en ti”, concluyó.

Por su parte, Jacquie Rivera también compartió una divertida imagen desde su Instagram en donde se puede ver a Jenni Rivera sonriendo y disfrutando unas frituras.

Jenni disfrutando una botana (Fotos: Captura de pantalla/ IG @jacqierivera )

“Este año pude sentirme cerca. Más que nunca. Y así te imagino en el cielo ahora mismo, con las risas más grandes que venían desde lo más profundo de tu vientre, comiendo y divirtiéndote, es lo que te mereces. Feliz 53 cumpleaños mamá. Te amo con todo mi corazón. Los niños y yo soplaremos algunas velas para ti aquí abajo”, escribió la mujer de 33 años.

Jenicka López no se quedó atrás y, aunque colocó menos palabras que sus hermanos, sí mostró una imagen en donde se le ve de niña, mientras está sentada en las piernas de La diva de la banda.

“Feliz cumpleaños, mamá. No tengo que decir nada, porque tú ya lo sabes, te amo”, colocó la joven de 24 años en sus historias de Instagram.

Jenni con su hija Jenicka (Fotos: Captura de pantalla/ IG @jenicka_lopez )

Chiquis Rivera no se quedó callada y también, desde sus Instastories, compartió una antigua imagen de la intérprete de éxitos como De contrabando, Querida socia o Cuando muere una dama con un pastel de cumpleaños.

Así, como su hermana Jenicka, Chiquis dedicó unas breves palabras a su difunta progenitora: “Mi reina cumple 53 hoy, te amo, mamá”.

Chiquis envió un breve mensaje para su mamá (Fotos: Captura de pantalla/ IG @chiquis )

