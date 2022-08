Pedrito Sola reiteró que es parte de la comunidad LGBT+: “Se lucha contracorriente cuando se pertenece”

El conductor habló sobre su orientación sexual (Foto Instagram: @tiopredritosola)

Pedro Sola es uno de los conductores de televisión más queridos yen la televisión mexicana y, en esta ocasión, se sinceró como pocas veces sobre las dificultades que ha atravesado al ser parte de la comunidad LGBT+.

Fue durante una reciente emisión de Ventaneando donde los presentadores retomaron la final de La Academia: 20 años y el momento en donde Horacio Villalobos y Arturo López Gavito le dedicaron unas conmovedoras palabras a Nelson.

Ahí, Pedro Sola resaltó que el mensaje dado por el conductor de Venga la Alegría al joven fue muy motivador no sólo para el cantante.

“También una cosa que me gustó mucho, fue la participación de Horacio, lo que le dijo a Nelson porque como este muchacho es de la comunidad LGBT+ y Horacio también, como yo”, compartió.

Horacio lanzó conmovedor mensaje a Nelson (Foto: Captura de pantalla)

Pedro Sola ahondó en que Horacio Villalobos tuvo un acierto en su participación, ya que era importante visibilizar y ganar espacios en el medio a pesar de los estigmans que continúan vigentes en la sociedad.

“Le dijo con unas palabras perfectas ‘tú sigue adelante, lucha y que no te importe’ porque se lucha a contra corriente cuando se pertenece a esa comunidad”, sentenció.

Cabe recordar que en 2021, Pedro Sola otorgó una entrevista a Quiény por primera vez habló sobre su orientación sexual y reveló que sufrió bullying en su juventud debido a este hecho.

De acuerdo con su relato, cuando era joven tuvo dos enfrentamientos con personas que lo molestaban por su homosexualidad. En una ocasión, un chico que lo molestaba con insultos le iba a pegar, pero afortunadamente uno de sus compañeros de teatro lo defendió. También, sufrió agresión por parte de dos compañeras mujeres que le tiraron sus cosas al cesto de basura.

A pesar de que hace mucho tiempo de eso, y de su fama como figura pública, el presentador aseguró que los comentarios en su contra no han cesado, incluso, mencionó que en redes sociales recibe groserías como “put*” y “pinch* viejo put*”, mensajes que, de acuerdo con su pensamiento, no le afectan porque él sabe quién es.

“La gente cree que te insulta. A mí no me insulta nadie. Qué me va pasar porque me digan lo que soy. Sí soy y qué”, declaró.

Qué le dijo Horacio Villalobos a Nelson

El domingo pasado se llevó a cabo la final de La Academia: 20 años, la cual resaltó por la emotividad con la que algunos de los jueces se despidieron de los cinco finalistas.

En este sentido, un momento que resaltó fue cuando Horacio Villalobos le dio unas palabras de aliento al concursante guatemalteco.

“Nelson querido: Tienes una gran carrera en frente de ti, ojalá y cumplas tu misión cabalmente. Yo creo que tú vas a ser la voz de una generación, de una generación de latinoamericanos que tenemos telarañas, tabúes y muchos miedos”, comenzó a decir.

En este sentido, el juez exhortó al joven para que siempre defendiera quién era y no se dejara intimidar por ser una persona de la comunidad LGBT+-

“Yo te quiero pedir que seas tú mismo. Venimos de sociedades muy obscuras, tanto en México como Guatemala, de culpa y de horror, tú sabes lo que te estoy diciendo. Con la cabeza en alto, llevando el nombre de Nelson, de tu arte y de Guatemala al mundo no tengas miedo nunca, porque tenemos que estar orgullosos de quienes somos”, conlcuyó.

