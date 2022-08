“Caricatura”: productor de Mentiras estalló contra Lolita Cortés

Lolita cuestionó el profesionalismo de las actrices de "Mentiras" (Foto: Instagram/@soylolacortes/CUARTOSCURO)

Lolita Cortés se encuentra en medio de la polémica, y es que la llamada “juez de hierro” de La academia 20 años ha sido objeto de una ola de comentarios en las redes sociales, esto luego de sus declaraciones respecto a algunas actrices de la popular obra Mentiras.

Y es que todo comenzó el pasado mes de julio cuando a la recién finalizada competencia de canto de TV Azteca, donde se alzó como ganadora la hondureña Cesia, acudieron como invitadas las cuatro protagonistas del musical escrito y producido por José Manuel López Velarde, para promocionar el concepto Mentiras: el concierto.

Sin embargo, usuarios de las redes notaron cierto desplante que Lolita Cortés le habría hecho a las actrices y cantantes, pues durante su participación la juez hizo evidente su molestia e incluso se dijo que parecía estarlas juzgando junto a Arturo López Gavito, desde el panel de críticos.

Tras ello, las protagonistas de Mentiras se presentaron en el programa Me lo dijo Adela, donde excusaron la actitud de la llamada “reina de los musicales en México”, argumentando que la actriz se encontraba “en personaje” e incluso dijeron tenerle mucho cariño.

Por su parte, Lolita Cortés fue entrevistada para el programa En 40 segundos con, donde confirmó su molestia y expresó que las actrices, excepto Lorena Vignau, han hablado mal de ella a sus espaldas, por lo que quedó sorprendida cuando la saludaron con emoción en el foro de La academia.

“Yo sé lo que ustedes han hablado de mí, no puedo creer que ustedes me estén saludando. ¿De verdad piensan que no sé lo que decían de mí a mis espaldas? Además yo tuve que defenderlas y volver a trabajar con ellas. Que me saluden de ‘amiga, qué gusto verte’...No eres mi amiga, una de ellas en su vida ha sido mi amiga, ni lo será, ni la soporto”.

Asimismo, Cortés añadió que las actrices habrían lucido desrientadas en el foro de TV Azteca, lo que a su parecer le da mala imagen a los artistas del gremio de la comedia musical.

“Cuando las vi en escena me dio muchísima tristeza ver, porque lo que ustedes vieron ya estuvo editado... Y no sabían ni dónde pararse, ni cómo ponerse, entonces una le decía ‘párate acá, vas para allá’ y yo les veía y decía ‘claro, por gente como estas cuatro han de pensar que una es una imbécil’, o sea que la gente de comedia musical no sabemos hacer nada y eso fue lo que más coraje me dio”, expresó.

Tras ello, Paola Gómez y Gerogina Levin se defendieron en Twitter: “Lo más triste es que diga esa cantidad de mentiras, cuando lo único que ha recibido de mi parte es cariño y compañerismo. ¿Cuántas veces te salvé en escena en Mentiras. Eso claramente ya se te olvidó… pero a mí no se me olvida lo mal que trataste a mi sobrina en Toc Toc, una actriz que apenas empezaba”, escribió Paola.

No entiendo por qué dijiste esa mentira @lolacortesreal jamás he hablado mal a tus espaldas, te saludé con mucha emoción por el cariño que te tengo y por la cantidad de años que trabajamos juntas, yo creí que el cariño era mutuo ya me di cuenta que no. — Georgina Levin (@georginalevin) August 14, 2022

Mientras que Gerogina expresó: “No entiendo por qué dijiste esa mentira Lola Cortés, jamás he hablado mal a tus espaldas, te saludé con mucha emoción por el cariño que te tengo y por la cantidad de años que trabajamos juntas, yo creí que el cariño era mutuo, ya me di cuenta que no”.

Pero los comentarios más incisivos llegaron por parte del creador de Mentiras, José Manuel López Velarde, quien expresó que él nunca estuvo de acuerdo en que Lolita perteneciera al concepto teatral, pues “era imposible tratar con ella”, y además destacó que ya no cuenta con la misma voz que antes.

“Lola Cortés me fascinaba en el primer musical que vi, Qué plantón. Después no tanto y después sin mi aprobación entró a Mentiras, era amable, pero imposible de dirigir y estuvo mucho más tiempo del que debía, ya no podía cantar y a mí me parecía que sólo se le estaba exponiendo”, escribió en Twitter.

Un pedacito de el enorme tamaño de artistas de Mentiras el concierto… por si a alguien le quedaba alguna duda. https://t.co/R6cwOIVJp2 — José Manuel López Velarde (@asteristico) August 14, 2022

López Velarde consideró que el rígido personaje que Lolita encarna terminó por “tragársela”.

“Es una pena que ante la decadencia de su talento, ahora viva de exponerse. Yo no iba a decir nada porque en general tengo la filosofía de no alimentar al bully y ella ya más que “la reina de los musicales”, es la reina de los bullies, la caricatura que se inventó se la tragó”.

Al momento, la polémica actriz y crítica no ha emitido ningún comentario, aunque se espera que, fiel a su estilo, arremeta contra sus ex compañeras y contra el productor.

