Aracely Arámbula rompió el silencio sobre cómo se llevan todos los hijos de Luis Miguel

Aracely Arámbula confesó en una entrevista que dejaría convivir a sus hijos con la familia materna de Luis Miguel (Foto: Instagram/@aracelyarambula)

La reconocida histrionisa mexicana, Aracely Arámbula habló de la relación que tienen sus hijos Miguel y Daniel con su progenitor Luis Miguel, así como el vínculo que han logrado a lo largo de los años con su media hermana mayor, Michelle Salas.

Fue en una entrevista para el programa vespertino Ventaneando donde la también intérprete habló si la hija que su ex pareja tuvo con Stephanie Salas ha logrado construir una relación afectiva con sus hijos pese a la distancia y las diferencias de edad.

Ahí la actriz de 47 años enfatizó que a pesar de todas las situaciones adversas hay una relación armónica entre la primogénita de Luis Miguel y sus retoños: “La familia es lo principal, ellos también le escriben y la quieren. Ojalá que coincidan, porque ella no vive acá”, subrayó la histrionisa mexicana que dio vida a Altagracia Sandoval en el exitoso melodrama, La Patrona.

Luis Miguel y su hija Michelle Salas (Instagram/@michellesalas)

Por otro lado, la actriz mexicana aprovechó las cámaras para enviarle un mensaje a la influencer: “Se escriben y todo. Cuentan con ella, ella con ellos y conmigo también [...] Mi reina, ya la quiero ver, Michelle aparece”, añadió.

Sobre este tema, en abril del 2021, Michelle Salas confirmó en el programa De Primera Mano que sí tiene una gran relación con sus hermanitos y con Aracely Arámbula: “Obviamente, convivo con mis hermanos. Mira yo siempre estoy en contacto con mi familia, con mis hermanos y con su mamá también, porque son mis hermanos, es mi sangre”, comentó

Más adelante y con relación al contexto familiar, la histrionisa fue cuestionada por las cámaras del programa de TV Azteca sobre si sus retoños Miguel y Daniel, tienen una relación cercana con su padre: “Sí, ellos se escriben y todo. Ellos cuentan con ella y ella cuenta con ellos y conmigo también”, indicó.

Aracely Arámbula (Foto: @aracelyarambula)

En diversas entrevistas Arámbula ha explicado que Daniel y Miguel tienen una buena relación con su familia paterna, aun a la distancia.

Para finalizar, la actriz recordó cuando ambos infantes le reclamaron por hablar de ellos con la prensa sobre sus dotes artísticos de cara al futuro: “Lo vieron en la tele y me dijeron ‘¡mamá por qué dijiste eso!”. ‘Bueno, porque sé que a ustedes les gusta un poquito”, concluyó sobre la protesta que le hicieron sus hijos que actualmente tienen 14 y 13 años.

Es rara la ocasión en el que la actriz permite que sus hijos salgan a escena pública, hace poco la actriz ofreció unas declaraciones para la revista TVNotas sobre el porqué a sus hijos no les gusta aparecer en pantalla: “Mis hijos no quieren aparecer públicamente y cuando me dicen ‘no’, yo tengo que respetar la decisión que ellos quieran tomar, además son menores de edad”, externó a finales de febrero del 2022.

Luis Miguel Aracely Arambula y sus hijos Foto: (The Grosby Group)

Fue en 2009 cuando la entonces pareja decidió separarse sin dar explicaciones de la razón por la que habían tomado esta decisión. A pesar de que, en apariencia, la actriz y el cantante vivían una relación de ensueño aunque alejada del ojo mediático.

La historia de amor entre los dos icónicos artistas, se pensó que se tocaría en la serie biográfica de Luis Miguel; sin embargo, no fue así a petición exprés de la misma Aracely Arámbula.

“Tomé esa decisión porque desde hace mucho tiempo yo venía pidiéndoles a la gente de él (Luis Miguel), a su abogado, que por favor no fueran a sacar nuestra historia porque yo sabía que iban a sacar su vida. Nuestra historia es una historia increíblemente maravillosa, pero no la iban a contar como fue porque ellos no la vivieron”, relató.

