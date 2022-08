De Gabriel Soto a Aracely Arámbula: quiénes estarán en la nueva versión de La Madrastra

Ellos serán parte del elenco en la telenovela que se estrenará el próximo 15 de agosto Foto: Ig/@gabrielsoto Ig/@aracelyarambula Ig/@andrespalaciosd1 Ig/@marthajulia_

A principios de junio de este mismo año, Andrés Palacios y Aracely Arámbula se dejaron ver durante las grabaciones de La Madrastra, se trata de una nueva versión de la telenovela de 2005, en esa ocasión los protagonistas fueron Victoria Ruffo y César Évora. En 1985, Angélica Aragón protagonizó otra producción inspirada en una telenovela chilena, la cual se tituló Vivir un poco.

En este remake, el elenco estará conformado por talentos como Aracely Arámbula, Martha Julia, Marisol del Olmo y Gabriel Soto, en conversación con Televisa Espectáculos, algunos de ellos ya revelaron detalles sobre sus personajes. Cabe señalar que la nueva versión de La Madrastra es una producción de Televisa Univisión que se estrenará el próximo lunes 15 de agosto en el canal Las Estrellas.

Por su parte, Aracely Arámbula aseguró que estaba muy agradecida con la oportunidad de dar vida a La Madrastra, y también dirigió un mensaje a las actrices que han interpretado este papel en telenovelas anteriores.

“Me dan nervios, pero nervios que convierto en emociones bonitas o positivas, no me queda más que agradecer a Dios las oportunidades que se me han presentado en el camino, a Angélica Aragón la quiero mucho y la admiro porque trabajamos juntas en Cañaveral de pasiones, mi hermosísima Angélica que hizo una novela espectacular, yo me acuerdo que me tocaba ver los “flashazos” de ella con una pistola y con Victoria pues tu sabes que la amo, es nuestra Queen, la reina de la lágrima, espero hacerlo igual de bien que ella.”, mencionó.

En su momento, la primera actriz Angélica Aragón explicó que la nueva versión de La Madrastra era un “refrito” y ya era una “historia viejísima, demasiado vista”.

Aracely Arámbula será la nueva protagonista, tal como hicieron en su momento Angélica Aragón y Victoria Ruffo (Foto: Instagram/@aracelyarambula)

Por su parte, Gabriel Soto adelantó que solo tendrá una participación breve pero significativa. “Es una participación especial muy pequeña, pero de gran relevancia, no puedo adelantar mucho, pero de lo que pasa con mi personaje se desata prácticamente toda la historia”, mencionó.

Soto tendrá una participación muy importante pero breve Fotos: @gabrielsoto

Andrés Palacios aseguró que no podía adelantar demasiado sobre su papel, pero si detalló que la telenovela tendrá 50 capítulos, además de mencionar que su personaje (Esteban Lombardo) tendrá un giro muy interesante en la trama, además “en un empresario de producción de espectáculos que está rodeado de muchos amigos, negocios y tiene sus hijos, también ya tenemos experiencia”.

Así se ven Aracely Arámbula y Andrés Palacios en sus papeles, es decir La Madrastra y Esteban Lombardo (Fotos: Instagram/@televisa_espectaculos/@tvnovel.lasn-)

En la misma entrevista, la actriz Martha Julia detalló que dará vida a Florencia Linares, quien será la antagonista y villana de la nueva versión de La Madrastra. “Voy a estar todavía más loca que en el otro, está padrísimo, realmente es una villana, amo las villanas y es un personaje que está obsesionada por el hombre, hace hasta lo imposible por conseguir al hombre que ama”, mencionó.

Juan Martin Jauregui dará vida al mejor amigo de Esteban Lombardo, pero no se trata de una relación entrañable, sino de resentimiento: “Mi personaje es el mejor amigo de Esteban Lombardo desde la infancia, y el es el director de relaciones públicas de la empresa y es alguien que siempre ha crecido a las sombras de él, entonces le tiene mucho rencor y mucha envidia.”, dijo.

El formato ha sido muy popular en diferentes décadas (Foto: Infobae/ Instagram/@televisa_espectaculos)

Las actrices Isadora González y Marisol del Olmo darán vida a dos hermanas que no se llevan bien, pues una le hace la vida imposible a la otra:

“Yo soy Inés Lombardo, hermana de Esteban Lombardo (Andrés Palacios) y de Lucrecia (Marisol del Olmo), ella es la hermana que me hace puras cosas maloras, me tiene amenazada, hay un secreto por ahí de un amorío y entonces la tiene como muy controlada, muy limitada, todo lo que dice la anda haciendo menos.” mencionó Isidora.

Por su lado Marisol del Olmo explicó lo siguiente: “Soy la hermana mayor (Lucrecia), después está el personaje de Esteban Lombardo luego sigue Inés, que es la hermana chiquita, insignificante, la peluseada, la que desde chiquita se quedó a cargo de su hermano y está constantemente preocupada por controlar su vida, de ahí nace todo este sentido de enamoramiento.”

