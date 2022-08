Por qué Aracely Arámbula rompió en llanto e impactó a los invitados durante la presentación de “La Madrastra”

Aracely Arámbula rompió en llanto en la presentación de "La Madrastra" (Foto: captura Televisa)

Aracely Arámbula regresó a la farándula mexicana con un proyecto próximo a estrenarse: La Madrastra. La actriz será la protagonista de la nueva versión que Televisa Univision preparó para el público hispano que en el pasado vio vivir a lágrima tendida en cada episodio a Victoria Ruffo. Fórmula que aparentemente La Chule seguirá, teniendo un motivo más que personal.

La presentación de presa llegó, pues el remake de la historia que en México por primera vez protagonizaron Angélica Aragón y Rogelio Guerra llegará el próximo lunes 15 de agosto por la señal principal de la televisora de San Ángel -Las Estrellas-. Aunque todo era risas, anécdotas y argumento del porqué el público no puede perderse esta nueva adaptación, la mamá de los hijos de Luis Miguel rompió en llanto al asegurar que el proyecto se lo dedicaba a alguien muy especial.

“Un trabajo que lo dedico con toda mi alma y corazón a la parte de mi alma que está desde allá arriba deseándome toda la suerte”, expresó Aracely antes de romper en llanto y ser interrumpida por la presentadora, pues es del dominio público que su padre recientemente falleció, por lo que le pidió que dejara salir su dolor conmoviendo a todos los asistentes.

El padre de Aracely Arámbula murió recientemente (Foto: Instagram/@televisaespectaculos)

Don Manuel Arámbula falleció apenas hace dos semanas, durante la recta final de grabaciones y los promocionales, por lo que tomó de sorpresa, y en un muy mal momento, a la actriz de telenovelas como Cañaveral de pasiones, Las vías del amor y Abrázame muy fuerte. Ante ello fue inevitable que Aracely no hablara más sobre el tema y con tiernas palabras asegurara que “está dando la mitad del alma que le queda” en la telenovela.

“Es una presentación diferente. Pero estoy muy agradecida con Dios por habérmelo prestado tanto tiempo (vivió 84 años). Estoy realmente dando la mitad de mi alma que me queda en esta historia. Espero que la vivan conmigo y se la dedico a mi papito con toda el alma y mi corazón, a la parte de mi alma, sé que él está arriba, deseándome lo mejor”, declaró la actriz.

No solo al público asistente le conmovió la gran noticia y las palabras de la actriz, sino también vía redes sociales de la empresa de San Ángel, pues dentro de los comentarios muchos aseguran que Arámbula contó con mucho profesionalismo al no abandonar el proyecto pese a la razonable situación que atraviesa aún.

Aracely Arámbula aseguró que le dedica todo el proyecto a su papá (Foto: captura Televisa)

“No me imagino como es la muerte de un padre o madre pero que calidad de actriz es La Chule al no dejar todo por un lado”. “Se sabe que hay contratos y todo eso de por medio, pero incluso pudo haber pedido tiempo y Televisa no estaba en las condiciones de decir que no, así que aplaudo su trabajo y aquí es cuando realmente se sabe quien sí ‘vive de los aplausos’”, externaron.

Esta es una de las pocas veces que la actriz habla sobre el tema, pues en México la noticia fue dada por Juan José Origel durante una emisión de su programa Con Permiso que se transmite por Unicable y que conduce junto a Martha Figueroa. En el dio mayores detalles sobre el lamentable fallecimiento.

“Le quiero mandar todo mi cariño… hablé con Aracely, con La Chule porque falleció su papá. Yo lo traté muchísimo, un gran hombre, un señor buenísimo y le dio un infarto fulminante el domingo”, informó el comunicador.

El formato ha sido muy popular en diferentes décadas (Foto: Infobae/ Instagram/@televisa_espectaculos)

Aunque existió una versión previa, la telenovela mexicana producida por Salvador Mejía en el 2005 resulta ser el referente cultural para la mayoría de los mexicanos, el remake de La Madrastra impactará a los amantes de las telenovelas el próximo lunes 15 de agosto.

