Padre de Alex Hoyer externó deseos de colaborar con Danna Paola y lo criticaron: “Familia colgada”

Danna Paola y papá de Alex Hoyer

Desde que Danna Paola dio a conocer su romance con Alex Hoyer, la polémica alrededor de la pareja no se ha detenido y, en esta ocasión, el señor Nestor Daniel Hoyer -padre del novio de la intérprete- fue duramente criticado por los fans de la joven tras externar sus deseos de colaborar musicalmente con ella.

Fue durante una reciente entrevista con el programa Ventaneando donde el vocalista de la agrupación Los Terrícolas no sólo habló sobre la relación que su hijo tiene con la cantante de éxitos como Mala Fama, Oye Pablo o Sodio, sino que mostró sus deseos para compartir un dueto con ella.

“No descarto, en esta carrera no se descarta ninguna posibilidad, no solamente de hacer un dueto con Danna, ¡imagínate!, para mí sería un honor poder juntar una nueva generación con aquella época, se me hace una fusión interesante”, dijo Néstor.

De hecho, ya grabé un tema con mi hijo Alex y mi hija Daneli que se titula Vivirás, que fue el tema que nos abrió las puertas, y ya lo grabé con ellos dos, está a punto de salir también, pero si se da la oportunidad de hacer algo con Dannita, sería un placer.

Danna Paola en A Tiny Audience

No obstante, aunque los comentarios del cantante de piezas como Luto en mi alma, Hoy te confieso o Deja de llorar chiquilla recibió amplias críticas por algunos usuarios de redes sociales, quienes no dudaron en señalar que Néstor Daniel se estaba intentando aprovechar de la fama de Danna Paola.

“Ay no señor ya váyase a dormir! Familia colgada!”. “Jajajaja este señor se cuelga más que su hijo de Danna.... Ay Danna y tú queriendo ocultar todo y este señor es peor que la mamá de Belinda Jejeje”. “Ese señor le han dado foco gracias a Danna, porque hoy en día nadie lo ubica. Están igual que el resto de los Hoyer”, fueron algunas menciones que aparecieron en Youtube.

Hasta el momento ninguno de los involucrados se ha posicionado respecto a los malos comentarios que recibió el suegro de la también actriz.

¿Qué dijo el padre de Alex Hoyer sobre la relación de Danna y su hijo?

El integrante de Los Terrícolas mencionó para Ventaneando que se encuentra expectante sobre el rumbo que podría tomar el noviazgo entre Danna y Alex. Asimismo, no descartó la posibilidad del matrimonio.

“Yo creo que les falta conocerse más, falta ver cómo está esté mundo ahorita, cómo va fusionando, pero bueno, ellos decidirán en un futuro si puede haber boda o no puede haber boda, pero lo importante es que ahorita por lo menos se están conociendo”, dijo.

Cabe recordar que a principios de abril del 2022, Alex Hoyer confirmó su relación sentimental en un encuentro con los medios.

“Nosotros no es que queramos esconder absolutamente nada, ni se trata de eso, para nosotros, mantener privado algo que se dio tan natural y algo que valoramos muchísimo es mega importante, porque de pronto hay muchos comentarios de que ¿por qué lo escondemos?, pero en realidad es mantener algo privado”, abordó el intérprete de Catching fire.

