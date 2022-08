Sergio Mayer respondió a las acusaciones de Natalia Subtil contra su hijo: “Que tenga consecuencias”

Natalia Subtil acusó a Sergio Mayer Mori de no hacerse responsable de su hija y a Sergio Mayer de no obligar a su hijo a que le pague pensión o que busque a Mila (Fotos: Instagram/@sergiomayerb /@smayermori/@nataliasubtil)

Luego de que Natalia Subtil acusara al padre de su hija, Sergio Mayer Mori, por presuntamente no darle pensión ni estar al tanto de la menor, Sergio Mayer aseguró que no apoyará a su exnuera ni a su hijo, pues él sólo velará por el bien de su nieta y espera que haya consecuencias para cualquiera de los dos padres que verdaderamente haya incumplido con sus responsabilidades.

El jueves 11 de agosto Natalia Subtil dio a conocer que ha buscado ha Sergio Mayer Mori por el bien de Mila, su hija en común, pero desde hace dos meses que él se ha desentendido de la menor. Pese a que el protagonista de Rebelde aún no da una respuesta pública a estas acusaciones, su padre, Sergio Mayer, durante un encuentro con los medios reaccionó a las acusaciones, dejando en claro que él sólo va a apoyar a su nieta.

“Está por demás que les diga que (a Subtil) le encanta la parte mediática y, bueno, creo que es algo que tienen que arreglar ellos. (...) Mi nieta, siempre voy a ver por ella, nada más (...) No sé si alcanzan a entender el tema: es la madre de mi nieta, no es mi nuera, no es mi hija, no es mi nada, es la madre de mi nieta y yo veo por mi nieta. Si ella está esperando que mi hijo o que yo veamos por ella, pues está equivocada, es una mujer de 30 y tantos años que tiene que ver por su vida y ella tiene que sacar adelante su vida y sacar adelante a su hija también de la misma forma que lo hace mi hijo”, dijo en el encuentro recuperado por Sale el Sol.

Según Subtil, desde que Mayer Mori se fue a vivir a España, se ha desentendido de su hija, Mila, quien tiene 5 años (Foto: Instagram@nataliasubtil)

Agregó que su hijo no responderá a las acusaciones que hizo la modelo contra él, pero espera que el tiempo saque a la luz la verdad y que, en el caso de que se encuentre que su hizo no es responsable de Mila, afronte las consecuencias.

“Apoyaré a mi nieta, y si mi hijo no está respondiendo como debe de ser, como padre, que tenga consecuencias, eso se los dejo claro porque así soy de tajante con ese tipo de cosas. Si mi hijo no está respondiendo, pero ustedes van a ver siempre, el tiempo acomoda las cosas y saca la verdad”

Señaló que supuestamente Natalia nunca habría presentado algún documento oficial de qué es lo que necesita su hija y los gastos que tiene. “No hay una autoridad porque no han querido presentar un documento en donde digan cuáles son las necesidades, que diga: ‘Qué necesita mi hija’”, mencionó.

Para finalizar el tema, recalcó que las acusaciones que hizo Subtil en su contra por no apoyarla, pero decir que está actúa a favor de las niñas y mujeres, no es una declaración congruente, pues en su momento sí buscó la forma de ayudarla profesionalmente.

“¿No es incongruente? Durante mucho tiempo presumió que las apoyaba, ahora dice que no las apoyo, no sé qué espera. (...) Que sea feliz, que encuentre una pareja, que siga su vida, que siga adelante. Ustedes se van a enterar de todo el trabajo que se le ofreció, la producción que se le ofreció para que tuviera un ingreso, que le fuera bien y no cumplió”

Según lo que la brasileña destapó para la revista TV Notas, tiene más de dos meses que Sergio Mayer Mori no le responde ni ha querido ver a su hija, por lo que inclusive a recurrido a contactar a la actual pareja de su exnovio, quien sí llegó a ser atenta, pero que actualmente tampoco le responde los mensajes.

