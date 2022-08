Gustavo Adolfo Infante arremetió en contra de Sergio Mayer por aspirar a candidatura presidencial

El periodista aseguró que la política mexicana va en decadencia tras la declaración del actor Fotos: CUARTOSCURO

La nueva rivalidad mediática entre Gustavo Adolfo Infante y Sergio Mayer no parece tener un final cercano, pues luego de que el ex actor de Televisa llamara “cobarde” al titular de De Primera Mano y hasta se ofreciera como amigo y acompañante a las víctimas de supuestos actos del comunicador, es ahora el periodista quien ha respondido de una peculiar forma.

A través de una transmisión en vivo desde su cuenta oficial de Facebook, el conductor de El Minuto Que Cambió Mi Destino arremetió en contra del también cantante por aspirar a candidatura presidencial, para incluso enlistar los motivos por los que lo considera una mala opción, preguntándose: “Tan mal está la política del país”.

“Oigan, que tal que un cuate que se llama Sergio Mayer ahora salió con que quiere ser presidente de la República. No, no, no mam*s, ¿qué no pasa?, ¿qué sucede? En serio tan pinch* y tan mal está la política del país con un cuate como Mayer queriendo ser presidente”, inició a arremeter el periodista de espectáculos.

La acalorada declaración también permitió que estrenara una lista de motivos por los cuales consideraba que no tenía los mejores “antecedentes” para poder aunque sea ser candidato a la presidencia de la República Mexicana, recordando su pasado como bailarín en shows “solo para mujeres”, su paso en el mundo de la música y las telenovelas e incluso algunos controversiales casos que ha tenido durante sus cargos políticos, mencionando que ya no forma parte del partido Morena.

“Sus antecedentes, que se me vienen a la mente, son: producción de solo para mujeres, lo de no meterse a periférico sin permiso, sin protección y cómo resultado murió una persona, ¿saben con cuánto indemnizó a Edgar Ponce? Nada, ni un centavo, ni a él ni a su familia, lo único que supimos fue que lo amenazó con que se callaran porque no se la iban a acabar. El culpable: Sergio Mayer, de la muerte de la muerte de este cuate”, expresó.

El actor habló sobre sus aspiraciones presidenciales (Foto: Cuartoscuro)

Agregó: “Otro antecedente, está en un grupo que hace playback, o sea un fraude. Qué otra cosa…hasta cierto punto todas lamentables sus disque actuaciones. Ya como diputado ignorancia total y había un cuate que era de la Luz del Mundo y que fue acusado de violar y Mayer ahí con él transmitiendo en vivo. Además es muy famoso porque le llevaba sexoservidoras a los hijos de Marta Sahagún -esposa de Vicente Fox Quesada y ex Primera dama de México-, su relación con un cartel de narcotráfico que nunca lo ha podido desmentir, pero bueno ese es Sergio Mayer”.

Gustavo Adolfo Infante finalizó su transmisión reprochando la idea de que el integrante de Garibaldi o actor de telenovelas como La Fea Más Bella pueda llegar a tan siquiera ser candidato presidencial para las elecciones del 2024: “El día de hoy dice que pretende ser presidente de la República. No mam*n, neta no. No tiene ni partido, Morena ya lo corrió porque andaba ahí y a la hora de la hora pinch* puñalada trapera que les dio. Pero bueno, tenemos lo que nos merecemos aunque no un cabr*n así”, finalizó.

El famoso siempre está envuelto en controversias (Foto: Twitter)

Las declaraciones del presentador pudieron haberse debido a que recientemente Sergio Mayer aseguró que está a completa disposición de las personas que quieran iniciar un proceso legal en contra del presentador y teman las repercusiones.

“Yo ya convoqué, yo ya dije que si hay personas que quieran hacer alguna acusación, yo abro las puertas, que sepan que tienen conmigo, en mí, un amigo, un aliado, que las voy a acompañar, las voy a ayudar a que hagan la denuncia. Si hay alguien, periodistas, reporteras, que quieran hacer la denuncia”, señaló.

