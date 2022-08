Cynthia Rodríguez desmintió que será mamá: “No estoy embarazada”

La conductora se ha asuntado de su matutino (Foto: Instagram/@cynoficial)

Cynthia Rodríguez reapareció tras unas románticas vacaciones con su ahora esposo Carlos Rivera y, ante los fuertes rumores que hubo sobre un supuesto embarazo, la conductora de Venga la Alegría desmintió los hechos.

Fue durante la transmisión de este jueves que la ex integrante de La Academia regresó al foro de TV Azteca para dar algunos importantes anuncios. Y, además de confirmar su boda con el oriundo de Tlaxcala, mencionó que las especulaciones respecto a que supuestamente será mamá próximamente eran falsos.

“Hay cosas que se tienen que compartir y no, no estoy embarazada, se los digo con todo el corazón al público que yo sé que nos ama, que me quiere tanto”, comenzó a decir.

*Información en desarrollo