Andrés García se quemó la garganta con un medicamento: “He perdido la cordura”

El actor relató que se lastimó la garganta por una serie de decisiones erróneas.

En medio de varios problemas de salud, Andrés García destapó que su salud empeoró debido a que, por una mala decisión, hizo gárgaras con yodo sin diluir, se quemó la garganta y se le complica hablar.

En los últimos meses, Andrés García ha tenido recaídas importantes de su salud, pues no sólo tiene problemas con la coagulación de la sangre y los dolores en la espalda lo atormentan a diario, sino que fue diagnosticado con cirrosis y, además, recientemente se lastimó la garganta al intentar aclararla.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante para De Primera Mano, el primer actor confesó que quiso usar Isodine bucofaríngeo, un tipo de yodo para tratar lesiones en la boca, pero lo utilizó de forma incorrecta por “la torpeza de los viejos”.

A lo largo de la entrevista, García confesó que este tipo de incidentes le hacen pensar que le queda poco tiempo de vida (Captura de pantalla: YouTube/Andrés García Tv)

“Yo ahora estoy haciendo una serie de decisiones mal hechas, como que he perdido la coordinación, la cordura, y me acuerdo mucho de las palabras de mi papá, decía que era ‘la torpeza de los viejos’, porque las decisiones que tomo no son las adecuadas para nada”, dijo el protagonista de Pedro Navaja acerca de su salud.

Según recordó, hace más de un mes que sucedió el incidente que lo llevó a hoy tener poca voz o problemas al hablar, pues en su búsqueda de aclarara su garganta, puso en su boca Isodine apenas diluyéndolo.

“Esto de la garganta que traigo es una estupidez. Tenía un poquito rasposa la garganta, pero era casi normal, digamos. Iba a hacer una entrevista y dije: ‘Me voy a limpiar la garganta’ y me eché eso de yodo, Isodine, pero volvemos a la torpeza de los viejos: en lugar de medirle, no más eché un ching... de Isodine, un poquito así de agua, hice gárgaras y me quedó así, me quemó la garganta”

Andrés reconoció que también bajó de peso debido a los problemas de salud que tiene (Captura de pantalla: YouTube/Imagen Entretenimiento)

Y es que según las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad de España, el Isodine bucofaríngeo ayuda a curar y desinfectar heridas, pero tiene que ser utilizado según las indicaciones, es decir, diluido en agua si es que viene concentrado y utilizarlo sólo 30 segundos, pues no se debe ingerir.

De lo contrario, produce hipersensibilidad en la boca y garganta, así como irritación o sequedad de la mucosa bucal debido al etanol que contiene. Hay pacientes a quienes inclusive podría causarles algún tipo de alergia.

Debido a estas lesiones que ahora tiene el dominicano en la garganta se negó a dar una entrevista al programa Chismorreo el pasado 4 de agosto, pues dijo que no se sentía en las mejores condiciones para poder hablar. Esto causó preocupación en el público, pues es muy extraña la ocasión en que el actor no acepta una plática con la prensa.

Hace unos días el actor tuvo que rechazar entrevistas debido al mal estado de su garganta (Foto: Twitter/@AlRojoVivo)

Durante esta conversación que sostuvo con Gustavo Adolfo Infante, Andrés García también reveló que ha perdido mucho peso debido a la cirrosis que le fue diagnosticada el pasado julio.

Y es que el histrión, en su insistencia en que le queda poco tiempo de vida, comentó que se siente débil porque sufre de diarrea, un síntoma usual en la cirrosis, e intenta comer poco para no incomodarse con esto.

Esto ha provocado que su idea acerca de su muerte se refuerce, pues se sumó a las afecciones que ya sufría y que también han causado una significativa decadencia en su salud.

“Me voy rápido porque ya son muchos meses con mucha diarrea, te va debilitando y cada vez... comer poquito para no provocar la defecación. (...) Yo creo que esta es la buena, ya me va a tocar irme rápido”, dijo antes de entrar en detalles acerca de cómo modificó su testamento para desheredar a sus hijos y a Roberto Palazuelos.

