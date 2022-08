“Me siento muy débil”: Andrés García se negó a dar una entrevista debido a su estado de salud

En los últimos meses Andrés García ha sufrido de varios problemas de salud que lo han debilitado e, inclusive, lo han llevado a pensar que su muerte está próxima (Foto: Twitter @pulzo)

En medio de varias polémicas con sus hijos y Roberto Palazuelos, Andrés García se negó a hablar de cualquier tema con los medios debido a que nuevamente su salud le complica inclusive el hablar.

Desde el pasado mayo Andrés García ha enfrentado diferentes problemas de salud, tanto porque su leucemia se complicó, como porque lo diagnosticaron con cirrosis y ha sufrido repetidas caídas.

Pese a todo ello, había aceptado hablar con la prensa acerca de su salud o de su enojo con Roberto Palazuelos, también ha subido videos en su canal de YouTube, aunque en el último lo han tenido que grabar recostado en su cama.

Andrés sufre de leucemia desde hace varios años y también de dolores en la espalda por una cirugía en la espalda (Foto: captura de pantalla/YouTube Andrés García)

Este jueves 4 de agosto el programa Chismorreo difundió un corta conversación que tuvieron con el actor, con ella pretendían pedirle una actualización acerca de su estado de salud, pero él se negó a darla ya que se siente muy débil y, además, tiene lastimada la garganta, lo que le dificulta hablar.

“Yo me siento muy débil, por el momento no puedo platicar de nada. Tengo la garganta jodida también, entonces no es el momento. Usted lo que quiere es una entrevista, pero yo estoy muy enfermo ahorita, no voy a dar entrevistas”

Pidió al programa esperar que tenga una mejora, pues por el momento prefiere descansar y no dar declaraciones a ningún medio.

Con la última caída que tuvo García, que fue el pasado julio, se abrió la frente debido al golpe y su esposa tuvo que ayudarlo, pese a que ya no viven juntos (Foto: Twitter @RuedaKoky)

“Tendríamos que esperar no sé cuánto que me sienta yo un poco menos mal y que pueda hablar mejor porque, si se da cuenta, me está costando trabajo hablar”, finalizó la llamada.

Esto causó preocupación porque el actor siempre acepta entrevistas.

El más reciente video que Andrés subió en su canal de YouTube lo inició confesando que había tenido que hacerlo desde su cama ya que de nuevo se sentía mal, pero quería cumplir con el contenido semanal que le hace llegar a sus seguidores.

En aquella ocasión también reveló que puso en venta todas sus propiedades, pues le cuesta trabajo cuidarlas.

En su cuenta de Instagram, Leonardo aseguró que su padre está mejorando, pese a que el actor ha declarado lo contrario (Foto: Instagram/@leonaerdogarciaof)

Tan solo el pasado 1 de agosto Leonardo García, el hijo del histrión, compartió una foto con su padre ya que lo visitó en Acapulco. Según escribió Leonardo, el actor había mejorado mucho desde que lo diagnosticaron con cirrosis.

Fue a inicios de julio que el protagonista de Pedro Navaja dio a conocer que sufre lo diagnosticaron con cirrosis después de varios problemas que había presentado en los últimos meses.

Esto causó que el primer actor revelara que ya veía cerca su muerte, según confesó en un video que compartió en su canal de YouTube.

Debido a la última caída que sufrió y que le abrió la frente, comentó que se sentía mal, a punto de desmayarse.

Margarita recientemente reveló que en los últimos días su hijo fue amenazado por Roberto Palazuelos, quien supuestamente dijo que mataría a Andrés de hambre (Foto: Instagram @andresgarciatvoficial)

“Así es amigos. Ojalá no estemos asistiendo a la ultima aparición de la ultima leyenda viva del cine mexicano, esperemos que salgamos gracias al doctor Chava, adelante de todo esto”, dijo mientras le suturaban la herida que se hizo en la cabeza.

Después de esto, reveló que consumió un medicamento que al parecer fue alterado o era falso y causó que “anduviera como loco”. “Anduve como loco tres días, sin saber lo que estaba haciendo, insulté a todo el mundo, a la pobre Margarita también, un desastre y no me acuerdo”, relató en entrevista con Maxine Woodside.

Por el momento, García es atendido y cuidado por su esposa, Margarita, quien a pesar de que ya vivían separados, se puso a disposición del actor.

