“¿Ya te está afectando el alcohol?”: la directa pregunta de Pati Chapoy a Pablo Montero tras agresión a reportera de Ventaneando

Fotos: Ig/@chapoypati Ig/@pablomoficial

Pablo Montero fue duramente criticado este fin de semana pues, previo a un concierto en Saltillo Cuahuila, el actor y cantante sostuvo un encontronazo contra una reportera de Ventaneando, de nombre Italia Herrera, esto luego de que al intérprete le incomodó una pregunta.

Y es que la periodista le preguntó al cantante de regional mexicano qué mensaje le da a aquellos que consideran necesario su ingreso a alguna clínica de desintoxicación, esto con el contexto de los sabidos problemas de alcoholismo que Montero presenta.

En el incómodo momento Pablo le pidió a la reportera que “fuera profesional” y consideró que su pregunta estaba fuera de lugar, pero la situación no quedó ahí, pues la gresca terminó con daño al material de trabajo de Herrera, quien incluso lo acusó de privarla de su libertad por unos minutos.

“¿Qué les quieres decir a las personas que quieren que ingreses a un centro de rehabilitación?”, fue la pregunta que puso en alerta al cantante de La piquito de oro, quien tras el escándalo dio la cara, habló con Ventaneando de lo ocurrido y ofreció una disculpa.

“Esto fue antes del concierto, al terminar la rueda de prensa nos tomamos fotos con la gente de prensa, con las personas que estaban ahí. La verdad que atendí bien, todo estaba perfecto”, dijo en la emisión de Azteca Uno.

“Quiero disculparme con la reportera y su compañero, luego de que mi comportamiento no fue correcto. Si es necesario pagar algo que se haya dañado, creo que el micrófono fue lo que se cayó. Lo que se ve que estamos forcejeando es con el compañero, se cayó el micrófono y si hay que pagar algo, me hago responsable”, fueron las palabras de disculpa de quien le dio vida a Vicente Fernández en su reciente bioserie no autorizada El último rey: El hijo del pueblo.

(Foto: @pablomoficial/Instagram)

“Al público le pido una disculpa por mi forma de actuar, que no tuvo que ser así, la verdad me descontroló un poquito la pregunta, pero en ese momento yo estaba con el niño al lado, y creo que fue lo que me puso así, se me hizo muy incómodo”

Ante ello, la titular de la emisión, Pati Chapoy, fue frontal en su cuestionamiento y le lanzó: “¿Ya te está afectando el alcohol?”, a lo que el polémico cantante respondió:

“Estoy cuidándome mucho, tengo mucho trabajo, estoy con una disciplina, de una rutina de ejercicio y alimentación. Obviamente lo que me puso así es que estuviera el niño al lado, me incomodé, soy de carácter así, y tengo que controlar mis impulsos, soy una gente impulsiva, por eso estoy pidiendo una disculpa”.

(Foto: Instagram/@pablomoficial)

La experimentada periodista también le preguntó a Montero si es adicto al alcohol o a otras sustancias, por lo que el cantante respondió: “Eso fue hace muchos años, ya lo hablé y me atendí. Ahorita estoy bien personal y emocionalmente. Estoy en una terapia que tengo que tener, y tengo que llevarla constantemente y por eso he estado con mi gira bien, hasta ahorita. Llevamos 10 concierto, todo ha salido de maravilla, han estado increíbles los conciertos, he estado al 100%”.

Acerca de su consumo de alcohol, Pablo expresó: “Hace tiempo, de repente si hay una cena me tomo una copa de vino, pero yo me he estado cuidando mucho porque tenía una carga de trabajo muy fuerte... Me han visto últimamente bien, eso trato de hacer. Sí he sido responsable y pues son cosas que pasan”, reiteró el artista.

Antes de ello, Pablo había declarado a TVNotas que la reportera de Ventanenado lo buscó con otros fines: “Obviamente, esta persona su intención era buscar la nota amarilla. Tal y como se ve en el video, yo estuve amable hasta el final, y sí, me molesté porque la traté bien y le pedí de favor que ya había terminado la rueda de prensa. Y después pasó lo que vieron en el video. Pero jamás hubo una agresión física de mi parte hacia la reportera. Yo nunca la golpeé”.