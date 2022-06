Pablo Montero aseguró que “ya se atiende” ante señalamientos de alcoholismo y mal humor

El actor es acusado de tener problemas con el alcohol (Foto: @pablomoficial/Instagram)

Pablo Montero se ha convertido en el personaje más controversial de Televisa Univision y no precisamente por su trabajo como Vicente Fernández en la bioserie no autorizada del Charro de Huentitán, sino por los roces que ha comenzado a tener con quien fuera su protector, Juan Osorio, y los cuestionamientos de la prensa.

Recientemente el cantante se vio envuelto en un escándalo donde personal de un restaurante lo acusaba de haber consumido una gran cuenta y haberse retirado, en estado de ebriedad, sin pagarla. En un periodo corto de tiempo, el productor de El último Rey: El hijo del pueblo también explotó públicamente contra él, a pesar de que es el protagonista de su proyecto.

Bajo toda esa presión y la falta de pretextos que podía tener, Montero no tuvo más opción que comenzar a aceptar algunos de los rumores que se decían de él y aunque no señaló que fuera cierto lo de sus problemas con las bebidas alcohólicas, sí aseguró que todo asunto siempre es tratado:

“Cuando yo tengo algún problema como lo que pueda pasar, diferentes problemas, en este caso lo que me estás preguntando yo siempre me atiendo y trato de hacerlo. Ya estoy ahorita haciéndolo porque tengo mucho trabajo”, expresó ante diversos medios de comunicación.

El cantante es muy criticado en redes sociales FOTO: SAÚL LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

Pese a que los reporteros solo le estaban preguntando sobre todos esos rumores que en días pasados se han especulado de él en redes sociales y algunos medios de comunicación, el cantante de melodías como Hay Otra En Tu Lugar, Que Me Digan Viejo y Cuando Sale La Luna terminó explotando contra una comunicadora, argumentando que las cosas no eran ciertas.

La reportera lo cuestionó sobre porqué no se había presentado a cantar en el aniversario de un famoso restaurante mexicano, a lo que él contestó: “Permíteme, no me inventes porque estás inventando. Tuve y pregúntale a la persona porque no fui, porque no llenaron los requisitos del rider (técnico), si no hay un rider porque yo traigo 25 músicos y no hay más que diez micrófonos, no puedo presentarme”, agregó.

Esta situación le ha generado una ola de críticas por parte de presentadores de televisión, periodistas de todo tipo de medio de comunicación y público en general ya que a pesar de que la enfermedad puede o no ser comprobada, el mal humor que ha tenido el actor para responder o reaccionar ante todos los escándalos que su participación en la bioserie -que talvez no tenga tercera y última temporada debido a muy bajo nivel de audiencia-le ha generado, ha sido considerada como “pésima”.

(Fotos: TVyNovelas/ Instagram/@el-re-chete)

“Pablo Montero creo que siente que de verdad es una figura súper importante en México o así porque cada vez tiene peor actitud en las entrevistas, de verdad molesta”. “No es Vicente Fernández algo poquito cerca, así que debería bajarle un buen ya que con esa actitud dudo que Televisa lo contrate de nuevo”. “Pierde el apoyo de Juan Osorio y ahora del poco público que creía que si estaba haciendo la serie por amor al arte, pero tal vez siempre fue por un interés de popularidad porque ni dinero creo que generara porque nadie vio esa serie”, escribieron en redes.

Él dice “no” pero su rostro que “sí”

En una reciente entrevista con Mara Patricia Castañeda, de su canal oficial de YouTube donde sube contenido con personalidades de gran renombre, el también cantante se sinceró sobre la polémica en torno al productor de telenovelas, revelando su versión de las historia que solo había sido contada por Juan Osorio:

(Foto: TV Notas)

“El último día de grabaciones yo venía con una carga muy pesada de trabajo y yo no me presenté. Era una toma en el estadio Azteca y tenía que ir a hablarlo, contar qué había pasado y pedirle una disculpa de por qué había pasado y porqué si en todo el proyecto estuvo tan entregado…”, narró el actor.

