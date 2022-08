Arremetieron contra Mar de Regil por irritarse el cuello tras no usar un collar de oro: “Cosas de whitexican”

La influencer fue tundida en redes sociales (Foto: IG marderegil._)

Bárbara de Regil es considerada como una de las actrices más polémicas en el mundo de la farándula mexicana y su hija Mar no se ha quedado atrás, pues, aunque no ha incursionado en la televisión hasta el momento, es ampliamente conocida como influencer en redes sociales.

Así, en esta ocasión, la familiar de la protagonista de Rosario Tijeras se hizo acreedora a múltiples críticas debido a un TikTok que compartió y donde mostró que tenía la piel irritada debido a que utilizó un collar que no era de oro.

Y es que la joven constantemente hace videos sobre cómo se arregla y maquilla en el día a día, por lo que el lunes pasado mostró el look que utilizaría y, tras sentirse incómoda con la ropa que eligió, aprovechó para enseñar su lesión a los internautas.

“Arréglense comigo para la escuela, primero me voy a maquillar y ya después... ya me bañé, ya me puse mi skin care y todo eso, vamos a arreglarnos (...) sí me siento rara y vean, tengo una irritación aquí horrible porque me puse un collar que no es de oro y tengo un ching* de ronchas”, sentenció.

Rápidamente los usuarios de esta red social reaccionaron y criticaron fuertemente a la influencer.

“Muy humilde salió la Mar”. “La fina”. “Cosas de whitexican”. “Dios da las peores batallas a sus mejores guerreros. Saldrás de esta, Mar”, fueron algunas de las menciones.

Sin embargo, no todo fue malo para la joven, ya que algunos de sus seguidores la defendieron y ahondaron en que es más común de lo que parece este tipo de problemas con la joyería.

barbara de regil y mar de regil (Foto: Ig marderegil._)

“Por qué se enojan tanto por lo del collar, hay personas que no pueden ponerse aretes o collares de imitación porque su cuerpo lo rechaza y los de oro. Son lo que su cuerpo acepta, pasa más seguido de lo que creen y la gente no lo dice por ser creída o algo parecido”, escribió una usuaria.

Mientras que otra agregó: “Yo amo los aretes de fantasía se ven tan bonitos pero mi cuerpo es súper sensible y no soporta ni esos ni la plata me salen ronchitas solo uso oro”.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que la hija de Bábrara de Regil se ve envuelta en controversias, ya que recientemente fue duramente criticada tras ir a tramitar su credencial de elector al Instituto Nacional Electoral (INE).

Mar de Regil compartió su firma de su credencial para conducir Foto: Instagram/@marderegil._

Fue en mayo pasado, cuando Mar le platicó a sus seguidores que asistió por su identificación oficial, pero reveló que al momento de llegar le solicitaron que pusiera su firma y ahí se percató que se le había olvidado crear una.

“Como ya soy adulta, según esto, fui a sacar mi INE y de la nada me dice ‘Pon tu firma’ Y yo ¿mi qué?”, comentó la también joven creadora de contenido, la cual tuvo que repetir el procedimiento en cinco ocasiones para que al final solo dejará su nombre, Mar de Regil, en la parte trasera de su identificación para votar.

Posteriormente de que la hija de Bárbara de Regil asistiera a sacar su INE, ahondó sobre que tenía que hacer un trámite más, pues había perdido su licencia de conducir y como una adulta responsable tenía que acudir a sacar una reposición por extravío.

